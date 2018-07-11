"Интер" оштрафовали на 4 млн гривен за "разжигание ненависти" 9 мая

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал телеканал "Интер" на 4,046 млн гривен (около $ 155 тыс.) за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" к 9 Мая.

Такое решение было принято на заседании совета в среду, 11 июля, сообщает LIGA.net.

"Нацсовет по телерадиовещанию принял решение оштрафовать телеканал "Интер" на 4,046 млн гривен из-за концерта, который вещатель транслировал 9 мая по случаю Дня Победы над нацизмом. Решение было принято единогласно", - говорится в сообщении.

Во время концерта ведущие заявляли о необходимости "не допустить" переименования улиц в Украине в честь "фашистских преступников". По мнению членов Нацсовета, во время концерта имело место "разжигание ненависти", поэтому телеканал оштрафован на сумму в размере 25 процентов от лицензионного сбора.

9 мая организации активисты "Национального корпуса" и "Национальных дружин" провели пикет у стен "Интера" с требованием лишить телеканал лицензии, а представители радикальной группы С14 облили нечистотами и зеленкой главу Российского центра науки и культуры. Позже Нацсовет по вопросам телевидения призвал "Интер" "прекратить попытки расколоть страну".