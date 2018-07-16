Избиения по заказу. Журналисты рассказали о тайном рынке "титушек": видео

В Украине стало опасно возмущаться действиями нечистых на руку чиновников, производителей и застройщиков: в стране процветает тайный черный рынок услуг "титушек", а общественных активистов нередко пытаются просто убить.

По словам общественных активистов, информация от заказчиков до потенциальных исполнителей ("титушек") распространяется за считанные минуты, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что нередко коррупционеры находят исполнителей в охране, при этом "заказ" может стоить 5 тысяч долларов, а на реализацию доходит "титушкам" 500-1000 долларов. При этом в реализации схемы участвуют несколько посредников, каждый из которых забирает себе чуть ли не половину суммы.

В материале отмечается, что зачастую правоохранители в подобных нападениях ищут бытовые или личные мотивы. При этом почти ни один из подобных случаев не квалифицируется как покушение на журналиста или общественного деятеля, хотя все жертвы нападений активно боролись против местных строительных магнатов и олигархов, которые фактически контролируют их города.

По словам бывшего офицера уголовного розыска Владислава Сердюка, несмотря на различные способы нападений все дела могут объединить деньги. Он пояснил, что финансово-политические группы, которые контролируют города юга и востока государства, теряют огромные деньги и готовы на все, чтобы избавиться от активистов.

Авторы материала подчеркивают, что вполне реально существование "региональных списков", наподобие ставшего известным "списка Бабченко". При этом местные коррупционеры, которые заказывают избиения и покушения, это лишь исполнители в большой игре.

Журналисты резюмируют, что промосковским силам зачистить юг и восток Украины от проукраинских активистов очень выгодно именно сейчас, перед началом избирательной компании.

"Зачистка активистов, которая косвенно выгодна местным "смотрящим", может координироваться из единого центра - того, что на красной площади, под рубиновыми звездами. А это значит, что готовиться к возможным нападениям нужно всем", - говорится в сюжете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пикета у дома Порошенко титушки напали на протестующих.