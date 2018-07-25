Синоптик рассказала, сколько еще ждать ухода мощного циклона с неба над Украиной

25 июля 2018, 22:10

Именно этот циклон явился причиной сегодняшних проливных дождей в Киеве.

Циклон окончательно уйдет 21 июля

25 июля Киев захлестнули проливные дожди, причинившие жителям города массу проблем - были затоплены многие улицы, тоннель под Дорогожичами, Соломенский райсуд, переходы у КПИ; центр города стагнировал в массовых пробках, а горожане были вынуждены пробираться по улицам города чуть ли не вплавь.

Известный синоптик Наталья Диденко в своем Facebook дала ответ, когда же циклон Halina, который нависает над Украиной, уберется восвояси и дожди перестанут докучать украинцам. Прежде всего, она объяснила, почему циклон все еще нависает над Украиной.

"Я уже писала не раз, что над нами длительное время стационирует циклон Halina. Народ перекрестил его в Бабу Галю, но это уже детали)

А циклон летом - это ливни, грозы, град и шквалы. Каждый из нас был свидетелем если не всего набора, то большинства явлений - точно. Этот вредный циклон уже вроде и заполняется и начинает поджимать антициклон Хельмут (на карте), то есть, это все должно уже затухать.

Но.

Воздух настолько перенасыщен влагой, циклон, хоть и старый, но все же еще над нами, потому ливни с грозами никуда не исчезают.

Это вы и сами видите. Всех волнует, когда это кончится", - написала синоптик.

Затем Диденко пояснила, когда все-таки этот погодный бедлам прекратится.

"Смотрите! По прогнозам, вероятность периодических ливней остается завтра, 27-го и чуть меньше 28-го июля. 29 июля, в воскресенье, немного подсохнут, прояснит. 30-го июля - днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером - более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа - уф! Солнечно и жарко", - заявила синоптик.

В завершение Диденко попросила читателей придерживаться правил безопасности во время дождя.

"Внимание! Ни в коем случае во время ливня не идите в подземный переход, под мост или старое дерево и не стойте под крышами пластиковых сооружений. Лучше намокнуть, чем попасть в опасную ситуацию", - заметила она.

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Напомним, из-за сильных дождей Киев практически затопило. Движение на улицах парализовано.

Ранее мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой

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