Российские оккупанты продвинулись в направлении Курахово с двух направлений и за последние 2 недели смогли оккупировать 11 населенных пунктов, отмечают СМИ.

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ВС РФ завершили захват полукотла вокруг Кураховки - аналитик BILD / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, BILD

Кратко:

Войска РФ завершили захват полукотла возле Кураховки

Российские войска находятся в 12 километрах от Курахово

Российские оккупанты смогли завершить захват полукотла вблизи населенного пункта Кураховка Донецкой области и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, в начале октября российские войска совершили прорыв из-под Марьинки и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Севернее был захвачен город Украинск, создав полукотел с центром в поселке Кураховка, который теперь полностью контролируется российскими войсками.

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Он отмечает, что за последние две недели войска РФ заняли шесть сел и около 50 кв. км территории. Одновременно с этим, российская армия продвигается к Кураховскому водохранилищу с юго-запада, со стороны Угледара.

"Там за две недели захвачено около 200 кв. км территории и пять сел. Сейчас линия фронта проходит вблизи села Максимовка, в 15 км от водохранилища и города Курахово. На юго-восточном направлении взято село Катериновка в 12 км от Курахово", - указывает аналитик.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои на Кураховском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают наступательные действия на Донетчине, пытаясь продвинуться в направлении Курахово. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что враг стремится закрепиться в этом районе и пытается обойти город с севера.

По его словам, после захвата Селидово россиянесконцентрировали ресурсы на Новодмитровке и давят с юга, со стороны Ясной Поляны.

Военный обозреватель Давид Шарп отмечает, что битва за Курахово может стать решающим событием осени на фронте, ведь вокруг этого города сейчас происходят важные бои.

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