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700 гривен за одну поездку: после ракетной атаки цены на такси в Киеве взвинтили

15 ноября 2022, 20:37

Чтобы проехаться на такси с правого на левый берег нужно заплатить минимум в 500 гривен.

Киев, пробки в Киеве
Пробки в Киеве / скриншот

Вечером, 15 ноября, в Киеве из-за ракетных ударов взвинтили цены на такси. Теперь доехать с правого берега города на левый влетит киевлянам в копеечку.

Чтобы проехаться на такси с правого на левый берег нужно заплатить минимум в 500 гривен. А некоторые категории такси стоят больше 1000 гривен.

Спрос на такси вырос, в том числе из-за того, что якобы красная ветка метро "Академгородок" - "Лесная" не будет работать до конца суток.

Во время воздушной тревоги сегодня на красной ветке поезда некоторое время действительно ходили только в одну сторону - от "Арсенальной" до "Академгородка". Однако официальных заявлений об изменениях в графике представителей столичной подземки не было.

Позже мэр Киева Виталий Кличко написал, что столичное метро, после ракетной атаки на Киев и длительной воздушной тревоги, возобновляет движение в обычном режиме.

На некоторых подземных станциях, где собралось много людей, высадку пассажиров возобновляют постепенно.

Синяя линия метро курсировала в обычном режиме.

Пробки в Киеве

В столице вечером, после экстренного отключения света, случились массовые пробки.

Сейчас самые длинные пробки наблюдают:

  • на мостах Патона, Южном, Воздухофлотском.
  • на проспектах Победы, Бажана, Лобановского, Московском и Броварскомна улицах Крещатик, Жилянской, Елены Телиги, Льва Толстого, Антоновича, Новоконстантиновской и Саксаганского

Усложнено автомобильное движение по Большой Окружной дороге, Индустриальному путепроводу, Почтовой и Бессарабской площадям.

цены на такси в Киеве
Цены на такси в Киеве / скриншот
цены на такси
Цены на такси / скриншот

Что известно о массовом обстреле Украины 15 ноября

Россияне днем 15 ноября запустили ракеты по Украине. С 12 часов дня раздавалась воздушная тревога. Взрывы были слышны как минимум в 18 городах нашего государства, в частности — в Киеве, Львове и Одессе.

В результате чего в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света. На местах "прилетов" работают экстренные службы. Россия выпустила сегодня около 100 ракет.

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