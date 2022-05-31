"А где наше оружие?": Арестович с сосисками в руке обратился к Шольцу

Алексей Арестович / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович немного потролил канцлера Германии Олафа Шольца.

Гуляя по Киеву, Арестович купил фастфуд с картошкой и сосиской и записал обращение к канцлеру ФРГ.

"Господин Шольц, мы здесь пополняем немецкий бюджет. А где наше оружие?", – спросил он.

Арестович разместил видео в Facebook и в сообщении отметил, что это "минутка межправительственных связей".

При этом в фастфуде воткнут флажок Бельгии. Это заметили пользователи соцсети и указали Арестовичу в комментариях под сообщением.

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Арестович ответил: "Я знаю, что это флаг Бельгии, зануды. Мне бы ваше чувство юмора, то пол страны уже повесилось бы".

Поставки Германией оружия в Украину

Правящая коалиция ФРГ 13 апреля согласовала вопрос поставок Украине тяжелых вооружения для нужд ВСУ на войне против России. Удалось договориться, в том числе, и с Социал-демократической партией Германии, которая до этого осторожно относилась к перспективам предоставления оружия Украине.

Позже за поставки тяжелых вооружений Украине проголосовал Бундестаг. "За" выступили 500 парламентариев. Решение поддержали партии правящей коалиции, а также блок ХДС/ХСС.

12 мая немецкое издание Die Welt написало, что между правительствами Германии и Украины возникло недоразумение, вследствие которого поставки оружия Киеву затягиваются. Проблемы возникли с вопросом заказа самоходных зенитных установок Gepard. Немецкая сторона уверяла, что украинское правительство должно самостоятельно заказывать их у компании Krauss-Maffei Wegmann, в то время как Киеву сказали, что поставки будет осуществлять непосредственно Берлин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике Германию за неготовность Берлина поставлять нужное Киеву оружие. В частности, он заявил, что украинское государство получит бронетранспортеры Marder, однако в то же время нуждается и в немецких танках Leopard.

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