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Ад в больницах, школах и садиках: эксперт дала мрачный прогноз насчет COVID-19 в Украине

4 октября 2020, 21:51

В Украине - стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Медик, коронавирус
В Украине увеличивается число инфицированных коронавирусом / УНИАН

В Украине не исключен сценарий увеличения количество случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала в интервью ТСН.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине наблюдается абсолютно стремительный рост заболеваемости COVID-19.

"Никаких причин получить спад я пока не вижу, так как большое количество больных, большое количество контактных, с которыми никто не работает. Соответственно, мы получаем новые и новые случаи. Это закономерный эпидемиологический процесс, и пока мы его не прерываем", - подчеркнула она.

Эксперт обратила внимание на то, что в Украине больницы не готовы к наплыву пациентов.

"У нас отсутствует инфекционный контроль в лечебных учреждениях, или он присутствует на очень низком уровне. Как мы знаем, капельную инфекцию довольно трудно сдерживать даже когда инфекционный контроль на высоком уровне. Поэтому на сегодняшний день мы будем иметь очень много проблем с больными, с количеством заболевших, с переполненными стационарами, заболеваемостью в школах и садах. И я пока не знаю, как этого избежать…", - добавила Сояк.

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  • В Украине за все время пандемии коронавирусом заболели 226 тыс. 462 человека.
  • Из них 14 тыс. 645 детей и 16 тыс. 231 медик.
  • В целом от COVID-19 в Украине выздоровели 100 тыс. 107 пациентов.
  • Умерли в результате заболевания коронавирусом - 4 тыс. 397.
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