"Агент НАБУ" оценил подозрения СБУ в создании ЧВК вместе с Семенченко

"агент НАБУ" Евгений Шевченко / Ukranews

Евгений Шевченко (известный общественности как "агент НАБУ"), которому СБУ объявило подозрение в создании незаконного вооруженного формирования вместе с экс-нардепом Семеном Семенченко, категорически отверг все обвинения в свой адрес в комментарии порталу Страна.

Шевченко утверждает, что не имеет ни к созданию, ни к работе частной военной компании никакого отношения.

"Это отдельная компания Семена Семенченко, к которой я не имею никакого отношения: ни к созданию, ни к функционированию. Это может подтвердить любой сотрудник этой компании. Я был на этой базе единственный раз в ноябре 2018 года, тогда как раз летел в Афганистан, если не ошибаюсь, мне нужно было поговорить с Семеном. Я торопился в аэропорт, подъехал на пять минут, переговорил с Семенченко и уехал. Мы тогда планировали организовать охранную компанию для работы по контрактам с департаментом США в Сирии и в Афганистане по охране объектов, обучали людей", ‒ сказал он.

Шевченко говорит, что ему не удалось получить зарубежный контракт на услуги ЧВК и он не принимал никакого участия в данном проекте.

"А Семен, насколько я понимаю сейчас, этих людей, которых он обучал, которые прошли курс обучения в Польской академии охранных структур, получили международные сертификаты - создал охранную компанию в Украине, и занимался ее развитием, деятельностью, но я к этому никаких дел не имел. Это легко проверить", ‒ сказал он.

Также Шевченко опроверг выдвинутые ему СБУ подозрения в незаконном торговле оружием и получении грузов с ним из ОРДЛО. "Агент НАБУ" убежден, что уголовное дело против него появилось благодаря давлению на правоохранителей со стороны руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Все началось полгода назад, когда я обвинил Ермака в госизмене по срыву спецоперации по ЧВК Вагнера. Мой знакомый был одним из руководителей этой операции и принимал руководящее участие. Я узнал о том, что была госизмена, что они планировали такую операцию. Я написал об этом на Фейсбуке. Вот и все мое участие", — рассказал Шевченко.

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