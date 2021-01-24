Агентство BBC вляпалось в громкий скандал из-за Крыма

Информационное агентство назвало Симферополь и Севастополь российскими городами.
Информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, где Симферополь и Севастополь были указаны как российские города, в которых прошли митинги 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, издание под списком городов уточнило, что Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.
Спикер украинского МИД обратил внимание на то, что Севастополь и Симферополь никогда не были городами России, а Крым не аннексирован, а оккупирован.
"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал он.
Скандалы о Крыме – о чем сообщалось ранее:
- 2 июня 2020 года стало известно, что в Беларуси издали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), в котором на карте отсутствует аннексированный Россией Крым.
- 22 августа 2020 года в Финляндии разразился скандал после того, как телеканал TV1 опубликовал карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен как территория РФ.
- 22 декабря 2020 года во Львове городской совет опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих официальных YouTube-каналов.