Агентство BBC вляпалось в громкий скандал из-за Крыма

Агентство BBC вляпалось в скандал из-за Крыма / УНИАН

Информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, где Симферополь и Севастополь были указаны как российские города, в которых прошли митинги 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, издание под списком городов уточнило, что Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.

Спикер украинского МИД обратил внимание на то, что Севастополь и Симферополь никогда не были городами России, а Крым не аннексирован, а оккупирован.

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал он.

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