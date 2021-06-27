Аграрии бьют тревогу: украинцы в этом году могут остаться без сладких арбузов

Урожай арбузов показался под угрозой / 1zoom.ru

В нынешнем году отечественные арбузы на рынках если и появятся, то намного позже обычного - аграрии уже дважды пересевали бахчу, сейчас есть риск, что заново высаживать семена придется в третий раз, пишут Вести.

Неблагоприятные погодные условия в июне 2021 года привели к тому, что урожаев полевых арбузов в Украине аграрии могут так и не дождаться. Бахчевые, выращенные под пленкой и с применением химических удобрений, на рынке есть уже сейчас, но вкус у них невыразительный, да и цена у них "кусается".

Оптовики просят за один килограмм арбузов не менее 20 гривен.

Что касается сахарных полевых арбузов, то из-за долгих холодов сезон их созревания сместился. Урон бахчеводству принесли также проливные дожди. Посадки пришлось пересевать заново, поскольку они были уничтожены осадками.

"Только высадили арбузы, а тут холода и ливни. Все поля плавают – в низинах целые озера стоят. Первая посадка погибла, пришлось ее пересевать. Вторично всходы появились, и дожди, которые выпадали с невиданной для наших краев частотой, увлажнили землю так, что на баштан и не пройдешь. А между тем как раз время заводить туда культиватор, потому что трава между рядами поднялась густо", - рассказал о ситуации в бахчеводстве глава территориальной громады в селе Виноградово (Закарпатская область) Сергей Шматенко.

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Если бахчу придется пересевать в третий раз, то созревания арбузов можно будет ждать только к концу сентября.

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Ранее Главред сообщал о том, что с приходом весенне-летнего периода приходит и пора сезонных фруктов, однако не всем они пойдут на пользу. Диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, что людям, подверженным аллергии, лучше ограничить их употребление.

По словам врача, аллергия на сезонные фрукты, как правило, возникает не сама по себе. Сначала проявляется реакция на цветение растений и трав, а уже после этого развивается перекрестная аллергия на фрукты. Если у человека какие-то аллергические проявления цветение березы, ольхи, лещины, то рекомендуется исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все те, которые относятся к семейству розовых — клубнику, малину, вишню.