Агрессоры проводят принудительную мобилизацию и готовят провокации - Генштаб ВСУ

Из-за нехватки человеческих ресурсов оккупанты пытаются втянуть в войну местных жителей временно захваченных территорий, говорят в украинском Генштабе.
Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных территориях Харьковской области, а также готовят провокации в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщают представители пресс-службы Генштаба ВСУ в официальной сводке.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.
На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории РФ по военной и гражданской инфраструктуре.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, пытаются атаковать подразделения наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3". Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта завода "Азовсталь".
На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что войска РФ, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.
Из-за нехватки человеческих ресурсов оккупанты пытаются втянуть в войну местных жителей временно захваченных территорий ‒ в городе Изюм, что на Харьковщине начата принудительная мобилизация мужчин.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сроки войны с РФ за освобождение ранее захваченных территорий.
Глава государства подчеркнул, что хотел бы добиться завершения войны с Россией дипломатическими усилиями, при этом не исключив, что страна может воевать и 10 лет, чтобы забрать свое.
Зеленский подчеркнул, что официальный Киев не будет идти на серьезные уступки.
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