Агрессоры устроят в Мариуполе судилище над пленными в стиле Нюрнбергского трибунала - разведка

Агрессоры устроят в Мариуполе судилище над пленными в стиле Нюрнбергского трибунала / коллаж фото Мариупольского горсовета и https://ua.depositphotos.com/

"Cудилище" над украинскими военнопленными русские оккупанты хотят провести в Мариуполе по образу и подобию Нюрнбергского трибунала (который после окончания Второй мировой войны провели страны антигитлеровской коалиции над нацистами). Об этом сообщает портал Украинская правда со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

По их данным, "судилище" хотят провести не конкретно над пленными защитниками Мариуполя как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма".

С этой точки зрения оккупанты планируют рассматривать все случаи и процессы, начиная с 2014 года, оправдывая этим якобы вынужденность своего полномасштабного нападения на Украину.

При этом в разведке отмечают, что у россиян нет административного и кадрового ресурса на то, чтобы это судилище выглядело правдоподобно даже для недалекого российского обывателя.

По замыслу оккупантов, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон.

В украинской разведке также не исключают, что оккупанты проведут "вынесение приговоров" пленным в один день с незаконными "референдумами" о присоединении оккупированных территорий к России.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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