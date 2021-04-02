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Акция под ОП: суд принял решение по "буйному" защитнику Стерненко

2 апреля 2021, 16:02

Суд отправил участника акции под Офисом Зеленского под домашний арест.

Билковскому суд избрал меру пресечения
Алексею Билковскому избрали меру пресечения / hromadske.ua

В Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения еще одному участнику акции под Офисом президента Украины Владимира Зеленского в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко – Алексею Билковскому.

Суд решил, что Билковский должен находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщает hromadske.ua.

Следователи выяснили, что на акцию задержанный принес аэрозольный баллон с неизвестным веществом, написал оскорбления на фасаде ОП, бросал предметы в сторону здания и поджег дверь.

Подозреваемый подтвердил, что участвовал в акции, однако утверждал, что не поджигал двери и ничего не писал на фасаде. Его адвокаты хотят обжаловать решение суда.

Прокурор просил, чтобы суд отправил Билковского под круглосуточный домашний арест, поскольку он может уничтожить вещдоки, давить на свидетелей или скрыться.

Билковский является седьмым подозреваемым в хулиганстве во время акции под ОПУ. Ранее суд избрал меру пресечения еще ряду задержанных. Некоторых участникам акции объявили о подозрении в хулиганстве и умышленном уничтожении имущества.

За хулиганство с применением оружия – это ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса, грозит до семи лет лишения свободы, а за умышленное уничтожение имущества – ч. 2 ст. 194 УК – штраф, исправительные работы на срок до двух лет или до трех лет ограничения/лишения свободы.

Акция под ОПУ в Киеве – что нужно знать

На ул. Банковой 20 марта сторонники Сергея Стерненко требовали справедливости по отношению к нему и устроили беспорядки – разбили окна, забросали здание файерами и сделали надписи на фасаде.

По предварительным подсчетам, для восстановления внешнего вида здания было необходимо около 2 млн гривен.

  • Справка. В Одессе Приморский райсуд 23 февраля решил, что Сергей Стерненко виновен в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и в его похищении в 2015 году.
  • Активист приговорен к семи годам и трем месяцам тюрьмы, также у него решили конфисковать половину имущества.

Сергей Стерненко Офис президента Алексей Билковский
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