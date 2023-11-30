"Активно отрабатывают": в ВСУ назвали оружие, на которое сделала ставку Россия

Оккупационные войска агрессора России на текущем этапе войны против Украины сделали ставку на ударные дроны, в числе которых дроны-камикадзе. У ВСУ преимущество в точности беспилотников, но у врага их больше. Об этом заявил пресс-офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в начале полномасштабного нападения российские войска использовали преимущественно разведывательные дроны и классические системы вооружений. Теперь они больше применяют ударные БПЛА, среди которых дроны-камикадзе.
По словам военного, у россиян стало больше операторов беспилотников, и они достаточно профессиональные.
Также представитель 3-й ОШБр добавил, что у ВСУ дроны более точные, однако у оккупантов их больше.
"Что касается паритета, то у нас есть преимущество в точности. Мы быстрее принимаем решение, технические новые решения. Но надо понимать, что за врагом – массированность. Поэтому нам нужно развивать дроны и РЭБ", - подчеркнул Александр Бородин.
Дроны в войне России против Украины
Массированную атаку на Киев дронами совершила Россия в ночь на 25 ноября. В Печерском районе зафиксировали падение обломков сбитого БПЛА, в Соломенском района был пожар на территории детского сада.
В России пожаловались на атаку БПЛА – ночью, 26 ноября, беспилотники ударили по Москве, Подмосковье, Тульской и Брянской областях. Российская ПВО якобы сбила часть дронов.
Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. По территории РФ был нанесен удар примерно 35 дронами.
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