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Активное наступление началось: в ВСУ рассказали об обострении и ходе боев на Юге

Юрий Берендий
13 ноября 2024, 17:37
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Российские войска проводят штурмовые операции на Времевском выступе, ВСУ пытаются не допустить вклинений врага в оборону.
Активное наступление началось: в ВСУ рассказали об обострении и ходе боев на Юге
РФ пытается вклиниться в оборону украинских войск / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Кратко:

  • Россияне активно штурмуют позиции ВСУ на Времевском выступе
  • Ситуация на запорожском направлении довольно сложная
  • Россияне 1,5-2 месяца готовились к этим атакам с привлечением бронетехники

Российские оккупанты начали активные наступательные операции на Запорожском направлении. В частности, враг активизировался на Времовском выступлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

На Времевском направлении российские войска уже несколько дней активно штурмуют украинские позиции, пытаясь вклиниться в оборону украинских подразделений и захватить плацдармы.

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"Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия, чтобы, во-первых, остановить. Во-вторых, не допустить подобных вклинений, поэтому на Времевском направлении ситуация довольно сложная и довольно динамичная", - сказал он.

По словам Волошина, некоторые российские подразделения готовились к этим атакам в течение полутора-двух месяцев на полигонах, расположенных во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Эти атаки не похожи на "мясные штурмы", поскольку их прикрывают дроны и бронетехника.

"Бронетехнику сейчас тоже пытаются применять не только как транспортное средство, но и так, чтобы она помогала и поддерживала во время ведения штурмовых действий", - добавил спикер.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские войска еще только готовятся к активизации штурмов, но ежедневно проводят несколько атак, пытаясь выявить огневые точки украинской обороны для их дальнейшего поражения во время стандартных штурмов. Волошин также отметил, что общая ситуация на южном фронте остается достаточно напряженной.

"Враг продолжает ракетные и авиационные удары. Удары беспилотными летательными аппаратами - дронами-камикадзе. Враг продолжает вести контрбатарейную борьбу и ведет огонь из различных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Кроме того, враг проводит постоянно штурмы наших позиций", - подытожил он.

Бои на Запорожском направлении - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия перемещает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции на юге Запорожской области, однако на данный момент организовать масштабное наступление на этом направлении не способна, отметил в спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По словам Андрея Коваленко, главы Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские войска готовятся к активизации боевых действий на Запорожском направлении, в частности тактических штурмов возле нескольких населенных пунктов. Однако сил для наступления непосредственно на Запорожье у них недостаточно.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" также сообщил, что российские войска пытаются продвигаться на Запорожском направлении, и украинские силы готовятся к ожесточённым боям.

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Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

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