Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии беглый нардеп Онищенко

Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии Александр Онищенко / УНИАН

Экс-депутат украинского парламента и коммерсант Александр Онищенко не имеет возможности благодаря судебному решению вернуться в Украину либо остаться в пределах Германии, но у него есть вариант с выездом в Российскую Федерацию.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Немецкая волна со ссылкой на его адвоката Доминика Клаука. По его словам, сейчас Онищенко (которого украинские правоохранители подозревают в создании коррупционных схем) пребывает в своем имении в федеральной земле Нижняя Саксония.

Клаук говорит ‒ тот факт, что его подзащитного освободили из изолятора, в котором он просидел около полугода, автоматически не означает того, что он сможет оставаться в Германии. Тем более на фоне того, что Онищенко власти ФРГ отказали в предоставлении убежища и сейчас идет рассмотрение апелляции.

"Если все же Германия откажет Онищенко в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является", ‒ рассказал адвокат. Однако Клаук надеется, что его подзащитный сможет ездить и по другим странам Европы.

Напомним, ранее, в среду, 27 мая, в Германии в суде Высшего земельного суда Ольденбурга приняли решение отказать в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем Александра Онищенко. Судьи посчитали, что невозможно установить ‒ по политическим ли мотивам осуществляется его уголовное преследование украинскими правоохранителями.