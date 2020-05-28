УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии беглый нардеп Онищенко

28 мая 2020, 19:18

Адвокат Александра Онищенко Доминик Клаук в деталях рассказал, какие у его подопечного есть варианты действий.

Онищенко
Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии Александр Онищенко / УНИАН

Экс-депутат украинского парламента и коммерсант Александр Онищенко не имеет возможности благодаря судебному решению вернуться в Украину либо остаться в пределах Германии, но у него есть вариант с выездом в Российскую Федерацию.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Немецкая волна со ссылкой на его адвоката Доминика Клаука. По его словам, сейчас Онищенко (которого украинские правоохранители подозревают в создании коррупционных схем) пребывает в своем имении в федеральной земле Нижняя Саксония.

Клаук говорит ‒ тот факт, что его подзащитного освободили из изолятора, в котором он просидел около полугода, автоматически не означает того, что он сможет оставаться в Германии. Тем более на фоне того, что Онищенко власти ФРГ отказали в предоставлении убежища и сейчас идет рассмотрение апелляции.

"Если все же Германия откажет Онищенко в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является", ‒ рассказал адвокат. Однако Клаук надеется, что его подзащитный сможет ездить и по другим странам Европы.

Напомним, ранее, в среду, 27 мая, в Германии в суде Высшего земельного суда Ольденбурга приняли решение отказать в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем Александра Онищенко. Судьи посчитали, что невозможно установить ‒ по политическим ли мотивам осуществляется его уголовное преследование украинскими правоохранителями.

новости Украины Александр Онищенко экстрадиция
Сейчас вы просматриваете новость «Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии беглый нардеп Онищенко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:31
В Москве повязали журналистов популярного СМИ
19:18
Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии беглый нардеп Онищенко
18:55
Где и когда будут ходить электрички: в Укрзализныце назвали области и дату
18:53
В метро Киева шокировали суммой убытков от карантина
18:35
Таинственная смерть: в Польше нашли трупы двух украинцев-заробитчан
18:30
Тоня Матвиенко стала жертвой домогательств в 19 лет Видео
18:15
COVID-19 не помеха: кто в Украине больше всех зарабатывает на карантине
17:52
Еще один депутат Рады заразился коронавирусом
17:45
Режиссер Охотников за привидениями 2016 нашел виновного в провале
17:44
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка Видео
17:35
Число больных намного выше: в Украине спрогнозировали вторую волну COVID-19 Видео
17:33
В Борисполе вице-мэра задержали на взятке: замешан "разбойник"-секретарь горсовета
17:25
Новые правила в поездах: в Укразализныце рассказали, чего ждать украинцам
16:57
Жестоко избили и обокрали: в Николаеве сообщили о подозрении троим копам-садистам
16:50
Ветер Любви 2 сезон 61 и 62 серия смотреть онлайн и обзор 28-05-2020 Видео
16:49
Ляшко призвал власть не допустить закрытия аэропорта "Киев"
16:40
"Мастер-класс по дипломатии": в Сети посмеялись над хитростью Беларуси в угоду России из-за Крыма
16:26
Звезда Бэтмена и Начала Марион Котийяр болела коронавирусом
16:18
Мир возобновляет международные авиарейсы: в МИД рассказали, куда можно полететь
16:05
Порошенко оказался одним из трех богатейших украинцев – рейтинг Forbes Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять