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"И трех минут не выживешь": боец АТО вызвал Усика на поединок мести

12 мая 2020, 18:55

Ветеран уверяет, что также в спорте не новичок, поэтому может стать достойным соперником.

/ Фото: Facebook/Андрей Грачов

В Виннице участник АТО, начальник отдела по делам ветеранов войны и участников боевых действий управления соцподдержки ОГА Андрей Грачов агрессивно высказался в адрес чемпиона по боксу Александра Усика и вызвал его на поединок.

"Посмотрел только что новости. Усик всех готов встретить! Усик, ты, м*дило! Ты уверен?", – написал Грачов в Facebook, однако позже его пост стал недоступен.

37-летний ветеран сообщил, что является простым парнем из Винницы, который ранее профессионально занимался спортом и единоборствами.

"Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Ты, падло, и трех минут не выживешь в раунде со мной. Великий ты чемпион! Три минуты! Всего то! Три минуты! И я как ветеран, как боевой офицер, как человек, который всю жизнь в спорте! Я тебе, падло, покажу!", – заявил Грачов.

Для честности поединка боец указал свой вес и рост, а также напомнил о ранениях и погибших друзьях. Ветеран намерен отомстить Усику на его публичную пророссийскую позицию.

Напомним, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.

Позднее украинский борец вольного стиля Богдан Грицай записал видео, в котором бросил Усику вызов на поединок.

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