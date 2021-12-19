Аналитик назвал курс доллара до конца года

Назван курс валют до конца года / УНИАН

На следующей неделе курс доллара достигнет отметки 27,5 гривень, из-за того, что в конце года рынок насыщается валютой, сообщает аналитик международной финансовой компании "Альпари" Олег Алексеев.

Как пишет "РБК-Украина", к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривень может привести появление энергоимпортеров на рынке.

"Со следующей недели рынок будет уверенно идти до отметки 27,5 гривень за доллар. Такие котировки будут связаны с тем, что выплачиваются зарплаты перед Новым годом, и скорее всего люди начнут менять доллар на гривню, поскольку праздники уже не за горами, да и рынок в свою очередь будет насыщаться валютой", - заявил Алексеев.

Также Алексеев уверен, что в ближайшее время курс, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривень за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 декабря.

Таким образом доллар установлен на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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