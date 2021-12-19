Аналитик назвал курс доллара до конца года

В ближайшее время курс будет на уровне 27,2-27,3 гривень за доллар.
На следующей неделе курс доллара достигнет отметки 27,5 гривень, из-за того, что в конце года рынок насыщается валютой, сообщает аналитик международной финансовой компании "Альпари" Олег Алексеев.
Как пишет "РБК-Украина", к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривень может привести появление энергоимпортеров на рынке.
"Со следующей недели рынок будет уверенно идти до отметки 27,5 гривень за доллар. Такие котировки будут связаны с тем, что выплачиваются зарплаты перед Новым годом, и скорее всего люди начнут менять доллар на гривню, поскольку праздники уже не за горами, да и рынок в свою очередь будет насыщаться валютой", - заявил Алексеев.
Также Алексеев уверен, что в ближайшее время курс, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривень за доллар.
Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 декабря.
Таким образом доллар установлен на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте также:
- Курс гривны пикирует вниз: как выборы 2020 повлияли на курс валют
- Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
- Что будет с долларом: аналитик дал прогноз курса валют на неделю
- Скачок неизбежен: стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года
- Валюта "взлетит до небес": стало известно, каким будет новогодний курс доллара