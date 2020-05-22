Вымогательство и наезд нацгвардейцев: что известно о массовой бойне на Житомирщине

Среди жертв стрелка оказались бывшие участники АТО и волонтеры.
В пятницу, 22 мая, в Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья семерых человек.
Массовый расстрел на Житомирщине: версия полиции
В полиции Житомирской области не исключают, что причиной массового расстрела людей во время отдыха у водоема мог стать алкоголь.
Как рассказала УНИАН пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, погибшие люди (в возрасте с 1970-го до 1990 года рождения) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.
"Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей", - добавила она.
Участники АТО и волонтеры: что говорят о бойне в прокуратуре
Среди жертв мужчины, который сегодня ночью расстрелял семерых человек в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области, бывшие участники АТО и волонтеры.
Читайте такжеМассовый расстрел на Житомирщине: в полиции рассказали подробностиПо данным руководителя пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяны Гоши: "По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева", - рассказала она.
Сколько именно погибло волонтеров и участников АТО, Гоша не уточнила.
Наезд нацгвардейцев: что стало причиной кровавой трагедии
В то же время, как пишет издание Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник, погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищам "Малек" и "Бородатый"), приписанным к Гостомельской воинской части №3018 НГУ, Виталие Вульчине, двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин "), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гець") и работнике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.
Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец ставка Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
Перестрелка и ранение стрелка: версия брата подозреваемого
В свою очередь брат подозреваемого – Виктор – рассказал телеграм-каналу PavlovskyNEWS свою версию событий.
Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".
По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей.
Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет - с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.
Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на берегу пруда собралась компания киевлян – они были давними друзьями и неоднократно там собирались на рыбалку.