Убийство и вооруженное нападение: всплыли новые факты о житомирском стрелке

Анатолий Захаренко в зале суда / Скриншот

Ранее в семье Анатолия Захаренко, которого подозревают в убийстве семи человек в Житомирской области, уже произошла трагедия с огнестрельным оружием.

От выстрела из ружья погиб ребенок, пишет kp.ua со ссылкой на односельчан Захаренко.

По их словам, около 15-20 лет назад один из сыновей взял ружье Захаренко и застрелил своего брата, Виталика. Старшему мальчику на тот момент было около десяти, младшему – около пяти лет. Ружье, как утверждают, было оставлено без присмотра: трагедия произошла то ли возле пруда, куда мужчина приехал после охоты, то ли дети взяли ружье дома, потому что оно хранилось не в сейфе.

При этом, как говорят односельчане, ответственности за это никто не понес, оружие и право на него у Захаренко не отобрали. Также мужчину обвиняют во вспыльчивом характере и домашнем насилии.

Читайте такжеГрозили изнасиловать: всплыла шокирующая версия расстрела семерых людей под Житомиром"Он с удара челюсти выбивал. Да и жену поколачивал. Натерпелась Оля с ним. Иногда думаю - если б она не привела это несчастье в село, и ребенок ее бы остался жив, и сейчас этого горя бы не было", – говорит уроженка села Виктория.

Кроме того, Захаренко в марте совершил нападение на односельчанина с ружьем, но избежал уголовного преследования – вероятно, благодаря связям в полиции.

По словам адвоката Маси Найема, он смог избежать уголовной ответственности после того, как полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см".

"Человека, на которого он напал, зовут Николай. После опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции. Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле", - написал Найем в Facebook.

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Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

Согласно одной из версий, к Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей, нагрянули "гости" и обвинили его в том, что он "сдал" правоохранителям Руслана Мшанецкого – подполковника полиции, который вымогал у него взятку.

Позже знакомые Анатолия Захаренко, которого задержали после убийства семерых человек в Житомирской области, рассказали подробности о своем соседе.