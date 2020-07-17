Атака РФ из Крыма: Таран оценил признаки подготовки к боевым действиям

В Минобороны оценили вероятность наступления РФ из Крыма / glavpost.com

Министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.

"В течение последнего месяца в средствах массовой информации появилось много сообщений о возможности осуществления вооруженного нападения Российской Федерации, активизации боевых действий именно на Крымском направлении ... В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - заявил Таран.

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Вместе с тем, отметил он, помня о непредсказуемости решений, в первую очередь, политического руководства РФ, а также военно-политического руководства Вооруженных сил РФ, Вооруженные силы Украины "осуществляют определенные меры для предотвращения и оказания соответствующего отпора возможным действиям со стороны вооруженных сил РФ".

Напомним, ранее в МИД РФ заявили о том, что у России нет агрессивных планов против Украины.

По словам представителей МИД РФ, Украина якобы допускает по отношению к Москве "воинственную риторику", которая "явно провоцируется искусственно".