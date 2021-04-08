Антимонополисты взялись за задравших цены киевских таксистов / УНИАН

Антимонопольный комитет занялся расследованием относительно взлетевших после начала транспортного локдауна в минувший понедельник, 5 апреля, цен на проезд в столичном такси. Об этом написал в Facebook руководитель Киевского отделения ведомства Алексей Хмельницкий.

"Особенно сильно киевлян поразила ценовая политика таких компаний, как Uber, Bolt и Уклон, имеющих большую часть заказов по столице. Следует отметить, что первые две компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать", — написал он.

Чиновник упомянул, что 5 апреля большинство служб такси резко повысили тарифы ‒ порой цены оказались увеличены в пять раз. Это стало поводом, говорит Хмельницкий, заподозрить столичные службы такси в нарушении законов об экономической конкуренции.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса и вызванные ей карантинные ограничения ничуть не являются поводом для дополнительного заработка.

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