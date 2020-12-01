Арестович назначен внештатным советником Ермака

Арестович стал советником Ермака / Фото: УНИАН

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович занял пост советника главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как уточняется в сообщении на сайте главы государства, Арестович будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны.

1 декабря нового сотрудника представили на встрече с руководителями профильных ведомств. По словам Ермака, назначение Арестовича связано с фейками в украинском информационном пространстве, на которые нужно быстро и качественно реагировать.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - отметил Ермак.

Уточняется, что ключевая задача нового советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

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