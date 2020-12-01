Арестович назначен внештатным советником Ермака

Нового сотрудника уже представили в профильных ведомствах.
Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович занял пост советника главы Офиса президента Андрея Ермака.
Как уточняется в сообщении на сайте главы государства, Арестович будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны.
1 декабря нового сотрудника представили на встрече с руководителями профильных ведомств. По словам Ермака, назначение Арестовича связано с фейками в украинском информационном пространстве, на которые нужно быстро и качественно реагировать.
"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - отметил Ермак.
Уточняется, что ключевая задача нового советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".
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Напомним, Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске заявил, что возвращение ОРДЛО состоит из двух процессов — реинтеграции и деоккупации.
Ранее Арестович сообщил, что Киев имеет шесть сценариев по Донбассу.
Также Арестович высказал гипотезу, что во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным ему необходимо "подмешать яд в кофе".