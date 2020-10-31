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Арестович назвал две главные проблемы президента Зеленского

31 октября 2020, 14:46

Президент еще не до конца понял, как сложно реформировать государство, считает военный эксперт.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото ОП

Украинский военный эксперт Алексей Арестович, который недавно был назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в ТКГ по вопросам Донбасса, оценил недавнее обращение президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.

По словам, Зеленский еще не до конца понял, как сложно реформировать государство. Об этом Арестович рассказал в интервью изданию Апостроф.

"Есть закон Клаузевица - это такой теоретик военного дела, который сказал, что даже если человек гений, война - настолько сложное дело, что гений, который должен все сделать в мирных условиях на пятерку, сделает все на четверку. Хорошист сделает на тройку, троечник сделает на двойку", - рассказал эксперт.

Кроме этого, у президента есть две главные проблемы.

"Он (Зеленский, - ред.) недооценил, что он должен сделать, потому что по его обещаниям, по попыткам и намерениям, которые он озвучил, надо быть Дэн Сяопином, Петром I и Ли Куан Ю в одном лице. Это первое. А второе - у него огромные проблемы с кадрами", - считает Арестович.

Эксперт пояснил, что старые кланы никуда не делись - они находятся и в Слуге народа, и по вертикали законодательной, правоохранительной, судебной и исполнительной власти.

"Конечно, заменить сразу всех было очень сложно для него. Это невозможно. Во-вторых, он (Зеленский, - ред.) выбирает кадры с эмоциональной привязанностью. Вот ему понравился человек, и он говорит: да, будем работать. Дает ему возможность поработать, а потом выясняется, что 70% или более этих людей - они старые или новые коррупционеры, которые хотят заработать", - считает эксперт.

При этом текучку кадров вокруг Зеленского Арестович считает позитивным моментом.

"Здесь должен работать принцип золотого руна - поток, который оставит песок и отберет золото. Но где то золото искать в Украине - это сложный вопрос", - резюмировал он.

Напомним:

  • Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной Рады с ежегодным посланием.
  • В своем выступлении гарант акцентировал внимание на проблемах эпидемии COVID-19 в стране, реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, платформе по вопросам деоккупации аннексированного Крыма, а также главных социальных и экономических приоритетах государственного развития.
  • Все ключевые тезисы выступления главы государства можно прочитать по этой ссылке.
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