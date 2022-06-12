Армия России получила удар прямо в окоп: ВСУ показали, как сокрушают позиции оккупантов

ВСУ нанесли мощный удар по окопу российских оккупантов / Скриншот видео 24-й Омбр

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов. Украинские военные сбросил боеприпас с беспилотника прямо в окоп. Снаряд попал в цель, после чего некоторые из российских военнослужащих могли погибнуть или получить ранения. На видео заметно, как некоторые из них разбегаются.

Пресс-служба 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook опубликовала видеозапись попадания украинского снаряда во вражеский окоп.

Читайте такжеАрмия Украины перевооружится и к середине августа может перейти в контрнаступление – ЖдановБоеприпас был сброшен с беспилотника. В середине и вблизи окопа находились российские оккупанты.

Случился взрыв, россияне стали разбегаться в разные стороны. Возможно, некоторые из них погибли, или, по меньшей мере, были ранены.

ВСУ разбивают технику войск РФ в Украине

В Харьковской области украинские военные уничтожили российский танк. Удар был настольно мощным, что у вражеской техники отлетела башня. На первом видео заметно, как после выстрела произошел взрыв.

7 июня оккупанты РФ пытались усилить свое тактическое положение на Южнобугском направлении и удержать занятые ими позиции. Однако ВСУ помешали их планам и нанесли удары с помощью вертолетов по скоплениям врага в Херсонской области. При этом украинские военные ударили самолетов по вражеским складам боеприпасов в Николаевской области.

Артиллеристы ВСУ на расстоянии 18 километров разбили вражеский Град и взорвали склады с боеприпасами. Эффективная работа была обеспечена 5 выпущенными снарядами.

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