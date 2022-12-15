Армия Украины готовится к разным сценариям в ближайшие месяцы – Залужный

Вооруженные силы Украины готовятся к различным сценариям, которые могут произойти в ближайшие месяцы. Силы обороны продолжают работать над стабилизацией ситуации на восточном фронте. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.
На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что поговорил по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим американской армией США в Европе генералом Кристофером Каволи.
По его словам, обсуждались, в том числе, вопросы передачи техники и вооружений, которые нужны Украине. Также Залужный и Каволи дали свои оценки стратегической обстановки на войне.
Главком ВСУ отметил, что армия работает над стабилизацией военной ситуации на востоке Украины и готовится к различным сценариям развития событий в ближайшей месяцы.
"Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - подчеркнул Валерий Залужный.
Война России против Украины
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли полагает, что директор государства-агрессора России Владимир Путин уже проиграл на войне против Украины по всем направлениям.
Но будет еще много боев. Согласно прогнозу Милли, зимой украинская армия и войска оккупантов получат возможность для проведения наступательных операций.
Аналитики Института изучения войны акцентировали внимание на том, что США пересматривают свои оценки по поводу готовности ВСУ к зимнему наступлению. В Вашингтоне указывают на способность украинской армии вести эффективные боевые действия.
В Forbes опубликовали материал, в котором говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление в Запорожской области. По мнению журналистов, ВСУ могут ставить перед собой задачу освобождение большей части юга и оттеснения российских оккупантов к участку суши, соединяющему Украину с оккупированным Крымом.
Смотрите видео Главред - Свитан рассказал, когда ВСУ могут зайти в Крым
Другие новости:
- Оружие Украине – лучшее средство для переговоров: в США резко поставили Россию на место
- "В РФ нет проблем с поставкой дронов из Ирана": в ВСУ предупредили об изменении Россией тактики атак
- Франция передаст ВСУ мощную систему ПВО модели Mamba