Армия Украины готовится к разным сценариям в ближайшие месяцы – Залужный

Украинские войска прикладывают все усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию на востоке страны, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ВСУ нуждаются в техники и вооружениях - Залужный / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Facebook В. Залужного

Вооруженные силы Украины готовятся к различным сценариям, которые могут произойти в ближайшие месяцы. Силы обороны продолжают работать над стабилизацией ситуации на восточном фронте. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что поговорил по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим американской армией США в Европе генералом Кристофером Каволи.

По его словам, обсуждались, в том числе, вопросы передачи техники и вооружений, которые нужны Украине. Также Залужный и Каволи дали свои оценки стратегической обстановки на войне.

Главком ВСУ отметил, что армия работает над стабилизацией военной ситуации на востоке Украины и готовится к различным сценариям развития событий в ближайшей месяцы.

"Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - подчеркнул Валерий Залужный.

Война России против Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли полагает, что директор государства-агрессора России Владимир Путин уже проиграл на войне против Украины по всем направлениям.

Но будет еще много боев. Согласно прогнозу Милли, зимой украинская армия и войска оккупантов получат возможность для проведения наступательных операций.

Аналитики Института изучения войны акцентировали внимание на том, что США пересматривают свои оценки по поводу готовности ВСУ к зимнему наступлению. В Вашингтоне указывают на способность украинской армии вести эффективные боевые действия.

В Forbes опубликовали материал, в котором говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление в Запорожской области. По мнению журналистов, ВСУ могут ставить перед собой задачу освобождение большей части юга и оттеснения российских оккупантов к участку суши, соединяющему Украину с оккупированным Крымом.

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