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Армия Украины громит военные объекты РФ: враг убирает свои склады подальше от фронта – ГУР

18 июля 2022, 13:59

У Москвы намного больше военных ресурсов, чем у Киева – склады с оружием там остались еще со времен СССР, отметил Вадим Скибицкий.

HIMARS, российские военные
ВСУ наносят удары не только по военным складам РФ, но и технике - ОК ЮГ / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Вооруженные силы Украины наносят удары по складам войск России, чтобы ослабить врага. У российских оккупантов намного больше военных ресурсов, чем у Киева. Разведка пытается вовремя обнаружить объекты россиян, но теперь они стали отодвигать свои склады подальше от фронта, чтобы по ним не били украинские войска. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Как сообщает Апостроф, он рассказал о том, что удары по российским военным складам наносятся для того чтобы уменьшить ресурсы оккупантов. У врага еще много оружия, доставшегося в наследство от Советского Союза.

"Мы понимаем, насколько военные ресурсы РФ преобладают украинские во всех отношениях. Те запасы, которые были еще со времен Советского союза, остались на территории России", - отметил Скибицкий.

По словам спикера ГУР, разведка работает над тем, чтобы вовремя найти склады и командные пункты, после чего предоставить нужные координаты украинским военным. Но теперь россияне стали отодвигать их от фронта.

"Враг реально оценил эту угрозу и начал перемещать свои склады на более дальние расстояния от линии фронта", - добавил он.

Читайте такжеМощные HIMARS уничтожают войска РФ в Украине: Шойгу "объявил охоту" на артиллерию ВСУКроме того, сведения подтвердила и руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она сказала, что войска РФ действительно ищут возможности перевести свои технику на позиции, подальше от артиллерии ВСУ.

"Да, у нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы их разместить где-то подальше, но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому отвести и перевезти им также нечем", - объяснила ситуацию Гуменюк.

Смотрите видео Главред – Украина ждет ракет для HIMARS с дальностью пуска до 300 км

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ВСУ регулярно устраивают "сюрпризы" российским оккупантам благодаря работе ракетных систем HIMARS. Военная техника, которую передали Украине США, бьет точно по указанным целям и показывает высокий уровень эффективности.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович напомнил, что армия Украины бьет по вражеским объектам и в захваченных россиянами районах Херсонщины. По его словам, в области находится около 12-15 тысяч российских военных. Они начнут сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции.

В Министерство обороны Соединенных Штатов заявили, что РСЗО HIMARS серьезно влияют на ситуацию на войне России против Украины. Как полагают в Пентагоне, у Киева уже 8 таких ракетных установок. После того как привезут еще 4, ракетных систем HIMARS будет уже 12.

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ВСУ войска России ГУР Вадим Скибицкий война России и Украины
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