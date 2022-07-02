Армия Украины ударила по войскам РФ на юге: разбили три склада боеприпасов и ЗРК Тор

На Херсонщине украинская армия уничтожила три полевых состава боеприпасов российских войск - ОК Юг / Коллаж Суспільне, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины на юге страны сокрушили военную технику и склады боеприпасов войск России. Ликвидировано 27 российских солдат. В течение дня, 1 июля, оккупанты били по острову Змеиный и гражданскому населению. В ответ украинские подразделения нанесли удары по позициям захватчиков в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.

В пресс-службе ОК Юг рассказали о том, что российские оккупанты в течение дня, 1 июля, нанесли 6 ударов по острову Змеиный и мирным жителям.

Читайте такжеОдин удар – разбит вражеский ЗРПК: ВСУ уничтожили Панцирь-С1 войск РФ за 15 млн долларовУкраинские военные в ответ совершили парные налеты и ударили по складам боеприпасов захватчиков, а также опорному пункту и концентрации вражеских сил и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода.

"Но уже известно, что вражеская армия сократилась на 27 человек, зенитно-ракетный комплекс Тор, самоходную гаубицу Мста-C, три единицы бронированной и автомобильной техники", - указано в сообщении.

Также отмечается, что силы обороны Украины уничтожили 3 полевых состава боеприпасов оккупантов на Херсонщине.

Вражеские силы в Херсонском и Скадовском районах продолжали вести разведку с целью обнаружения украинских позиций.

ВСУ разбивают военную технику войск России в Украине

Воздушные силы ВСУ ранее ударили по позициям российских войск в Херсонской области. Ликвидированы 35 военных РФ и техника. Уничтожили 2 модернизированных танка Т-72Б3.

В Оперативном командовании Юг рассказали, как украинские войска разбили системы залпового огня Град, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, автоцистерны, а также районы укрытия другой военной техники врага на острове Змеином. По итогам операции по зачистке острова присутствия сил оккупантов замечено не было.

В Министерстве обороны США подтвердили, что армия Украины наносит сокрушительные удары по командным пунктам РФ, используя реактивные системы залпового огня HIMARS. Как полагают в Пентагоне, украинские войска эффективно используют предоставленное оружие. Вашингтон готовится к новым поставкам боеприпасов для HIMARS.

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