ATACMS в Украине: генерал-разведчик назвал цели для ударов ВСУ

Передача ATACMS создаст условия для нанесения мощных ударов по врагу, уверен Николай Маломуж.

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Николай Маломуж оценил перспективы получения дальнобойных ракет / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНИАН

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал вопрос передачи Украине западными союзниками дальнобойных ракет.

"Ранее было принято решение о передаче Украине ракет ATACMS: сначала партии ракет с ограниченным радиусом действия (126 км), а затем – ракет дальностью до 300 км", - заявил он в интервью Главреду.

При этом условием называют отказ от ударов по территории страны-агрессора РФ. Эксперт отметил, что первая партия ATACMS в Украину уже поступала, а теперь стоит вопрос о предоставлении более мощных ATACMS (боевой заряд 250-300 кг) и большего радиуса действия (до 300 км).

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"Такие ракеты смогут наносить эффективные удары по крупным объектам (аэродромам, пусковым установкам, защищенным складам боеприпасов, нефтебазам), которые расположены на территориях, оккупированных Россией. В том числе и по объектам в Крыму, где базируется Черноморский флот РФ. То есть речь идет об объектах, которые Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине, пусков "шахедов", полетов самолетов и тому подобного", - считает он.

Собеседник напомнил, что Пентагон нашел деньги на помощь Украине – примерно 400 миллионов долларов и на эту сумму Украина получит боеприпасы, ракеты для HIMARS, а также частично ракеты ATACMS.

"Не будем называть точное количество ATACMS, которые могут нам передать: это может быть и десяток, и несколько десятков. Впрочем, это создаст ударный кулак, который будет уничтожать боевые системы противника на оккупированных территориях, во фронтовой и прифронтовой зоне. Позже, после голосования пакета помощи на 60 миллиардов долларов в конце марта или в начале апреля, ATACMS могут предоставить больше", - прогнозирует он.

Бывший глава СВР добавил, что получение ATACMS создаст условия для нанесения мощных ударов по врагу.

"Поставка первой партии ATACMS в Украину может состояться либо в конце марта, либо в апреле. А в перспективе, если будет утвержден большой пакет помощи, ATACMS поступят весной-летом. Вместе со Storm Shadow, SCALP и SAMP/T они создадут мощный системный блок высокоточных дальнобойных ракет, которые позволят нам доставать глубокие и средние тылы врага", - резюмировал Маломуж.

/ Инфографика Главреда

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Передача Украине ракет ATACMS

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине мощных баллистических ракет большой дальности после месяцев просьб украинских официальных лиц. Сначала поставлялись старые модели ракет, средней дальности, а теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии.

Напомним, Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Это первый пакет вооружений в 2024 году, финансовые средства на него были выделены из средств, одобренных Конгрессом ранее.

Ранее сообщалось о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках первого пакета помощи от США за много месяцев.

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