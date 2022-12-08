Атаки на русские авиабазы: западные эксперты оценили потенциал Украины для возврата Крыма

Украина способна атаковать врага на далеком расстоянии, а российские системы ПВО значительно слабее, чем думали ранее, говорят эксперты.

Западные эксперты оценили потенциал Украины для возврата Крыма / коллаж фото УНИАН и Maxar Technologies / European Space Imaging

Украина способна атаковать врагов на очень дальних дистанциях, а системы ПВО в стране-агрессоре далеко не так сильны, как считалось ранее. Об этом говорится в материале радиостанции "Голос Америки" со ссылкой на американских и австралийских военных экспертов.

К такому выводу специалисты пришли, когда проанализировали взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и аэродроме "Дягилево" возле Рязани.

Если считать, что удары по российским военным базам наносились украинскими беспилотниками, то, считают эксперты, военный потенциал Украины позволяет атаковать русские базы во временно оккупированном полуострове Крым и освободить его в сжатые сроки.

"Если сейчас они способны поразить разные базы вокруг Крыма, например, авиабазу Севастополь и базу ВМС, то это значит, на мой взгляд, что российские силы не способны удержать Крым. В конце концов, очевидно, украинцы намерены освободить Крым до конца лета", – считает генерал и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Другой эксперт, майор армии США в отставке Майк Лайонс говорит −удар по русской базе в Курске уже на второй день после атаки на Энгельс и Дягилево (если он действительно был совершен ВСУ) свидетельствует − Украина посылает сигнал о том, что у ВСУ есть возможность для настолько дерзких атак.

По словам Лайонса, эти атаки были очень точными, хотя "невероятно сложно попасть в цель на расстоянии 700 километров".

Взрывы на военной базе России в Энгельсе

Российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.

Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.

Журналисты Spiegel на днях рассказали, что боевая авиация оккупантов России проводит тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты утверждали, что ситуация указывает на возможную подготовку к масштабной атаке на Украину.

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