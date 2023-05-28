Айдар пошел на штурм и выбил оккупантов с позиций под Бахмутом — источник в Сети

Стало известно об очередном успешном штурме от 24 ОШБ "Айдар" с уничтожением вражеского танка.

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ВСУ продолжают операции в районе Бахмута / 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Twitter

На Бахмутском направлении подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись в направлении оккупированной Клещиевки Донецкой области.

Об удачных действиях бойцов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" идет речь в сообщении в Telegram-группе "Говорят Снайпер".

При этом отмечается, что в ходе боя украинские бойцы сумели уничтожить российский танк, приехавший на помощь оккупантам.

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"Очередной успешный штурм от 24 ОШБ "Айдар" с уничтожением вражеского танка, пытавшегося отработать наши штурмовые группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судя по геолокации бой произошел между населенным пунктом Ивановское и Клещиевка, которая была утрачена украинскими силами в январе этого года.

Добавим, что Клещиевка расположена в пяти километрах к югу от Бахмута и прикрывает подходы к самому городу, а также трассу со стороны Константиновки.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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