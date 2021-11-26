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Байден и Путин не будут обсуждать Украину во время встречи - аналитик

26 ноября 2021, 01:01
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Обсуждают, как правило, позиции, которые можно сблизить, а по Украине они никак не сближаются, каждый из президентов стоит на своем.

Байден, Путин
Москва будет настаивать на том, чтобы встреча Байдена и Путина состоялась до нового года или в начале 2022-го / Фото Reuters

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что президенты США и России не станут обсуждать во время встречи скопление российских войск вблизи украинской границы и поддержку, которую из-за этого будут оказывать США Украине.

"Ведь о своих намерениях Штаты говорят публично, когда предупреждают Россию: если произойдет вторжение в Украину, Вашингтон прибегнет к таким-то и таким-то действиям. Здесь нечего обсуждать – обсуждают, как правило, позиции, которые можно сблизить, а по Украине они никак не сближаются, каждый стоит на своем", - сказал Кочетков в комментарии Главреду.

По его словам, Кремль хочет, чтобы США надавили на Украину и заставили ее выполнять Минские договоренности в транскрипции Кремля, то есть сначала признание "республик", проведение выборов в ОРДЛО, а затем Россия, если захочет, отдаст Украине контроль над украинско-российской границей.

"Но для Украины пойти на это сейчас, когда в ОРДЛО действует рублевая зона, а Россия начала признавать и допускать на российский рынок товары из "ЛНР" и "ДНР", фактически будет означать запустить Россию внутрь Украины на льготных условиях. Это недопустимо, тогда проще отказаться вообще от Украины как таковой", - отметил Кочетков.

При этом Москве нечего предложить Вашингтону в обмен на реализацию этого плана.

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"Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия", - добавил эксперт.

Читайте такжеСША готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуК слову, пока что конкретная дата проведения встречи Путина и Байдена не называется. Но Кочетков предположил, что Москва будет настаивать на том, чтобы она состоялась как можно быстрее – до нового года или в начале следующего.

Как сообщал Главред, встреча Байдена и Путина может состояться до конца года, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский президент собирается обсудить с хозяином Белого дома вопрос Украины и "провокационные действия вооруженных сил НАТО" у российских границ.

Встреча Байдена и Путина летом 2021 года

В Женеве 16 июня в рамках саммита США и России состоялась встреча американского президента Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина.

В Госдепе по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что хозяин Белого дома заявил главе Кремля о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. При этом стороны обсудили вопросы разрешения российско-украинского конфликта на основе Минских соглашений.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркнула, что Вашингтон не планирует отменять санкции в отношении Москвы, которые были введены из-за агрессии против Украины.

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