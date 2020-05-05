Украина резко возобновила поставки бензина из России

Украина начала напрямую покупать бензин из РФ

В конце апреля украинские компании Западная нефтегазовая компания и Евростандарт возобновили импорт бензина из РФ. В частности, бензин марки А-92 поступил на территорию Украины по железной дороге с Московского нефтеперерабатывающего завода российской компании Газпромнефть. В период с конца апреля до начала мая компании Западная нефтегазовая компания и Евростандарт импортировали в Украину 400 и 115 тонн бензина.

В понедельник, 4 мая, компания ЗНГК в Василькове Киевской области на мелкооптовом сегменте рынка предлагала приобрести бензин А-92 , сообщает enkorr.

Последние поставки бензина с территории РФ на территорию Украины железной дорогой осуществлялись в 2016 году. Объем поставок составил приблизительно 22 тонны. Тогда закупкой бензина, идущего с Орского НПЗ, принадлежащего бизнесмену Михаилу Гуцериеву, занимались те же НГК и Евростандарт. Также в тот период времени шли закупки дизельного топлива с Московского НПЗ.

Уже после 2016 года поставки дизтоплива с Московского НПЗ прекратились.

Вместе с автомобильным бензином Евростандарт и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ Газпром нефти. После 2016 года поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

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