"Бешеный пес у ворот": Аваков рассказал, как отразить вторжение РФ

Украина должна сообща отвечать на угрозу со стороны РФ, уверен глава МВД.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости консолидации всех патриотических сил, чтобы, в случае необходимости, дать решительный отпор агрессору.
Как подчеркнул он в своем Facebook, Украина должна сообща отвечать на угрозу со стороны РФ.
"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеный пес вновь у наших ворот ... Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу сообща и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!", - пишет глава МВД.
Он отметил, что консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.
Министр внутренних дел напомнил, что в 2014 году добровольческие батальоны одними из первых встрали на защиту Украины от российского вторжения.
"Призываю вас, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче! Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора у наших границ - готовимся для того, чтобы решительно защищать свою Украину", - добавил Аваков.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.