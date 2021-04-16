"Бешеный пес у ворот": Аваков рассказал, как отразить вторжение РФ

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости консолидации всех патриотических сил, чтобы, в случае необходимости, дать решительный отпор агрессору.

Как подчеркнул он в своем Facebook, Украина должна сообща отвечать на угрозу со стороны РФ.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеный пес вновь у наших ворот ... Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу сообща и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!", - пишет глава МВД.

Он отметил, что консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.

Министр внутренних дел напомнил, что в 2014 году добровольческие батальоны одними из первых встрали на защиту Украины от российского вторжения.

"Призываю вас, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче! Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора у наших границ - готовимся для того, чтобы решительно защищать свою Украину", - добавил Аваков.

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Обострение на границе Украины и РФ: