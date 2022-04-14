"Без победы возвращаться не планируем!": братья из Гостомеля встали на защиту Украины после пережитых зверств

братья из Гостомеля встали на защиту Украины после пережитых зверств/ facebook.com/GeneralStaff.ua

Два брата встретили войну в Гостомеле, что на Киевщине. Ребята вместе с семьями не успели эвакуироваться в первые дни, поэтому им пришлось жить в подвалах вместе с еще несколькими семьями

Тимур и Максим сначала пытались выехать с горячей точки, но постоянные обстрелы оккупантов вынудили их остаться, рассказали в Генштабе ВСУ.

"Несколько эвакуаций были неудачными. Часто враги расстреливали колонны с гражданскими, пытавшимися уехать в более безопасное место. Единственное, что вселяло надежду и не позволяло упасть духом – это человеческая сплоченность и поддержка друг друга. Кто-то делился едой, кто-то – лекарством, спасавшим жизнь. Нашей семье повезло, мы смогли добраться до Киева, откуда уехали на западную Украину", - рассказали парни.

После пережитого ребята не смогли просто сидеть и ждать победы на относительно мирной земле.

Читайте такжеРоссийские снайперы тренировались на живых мишенях: в Гостомеле в гараже нашли тела 11 украинцевТимур и Максим пошли в территориальный центр комплектования, чтобы взять в руки оружие и присоединиться к рядам защитников.

В мирной жизни Максим ученый, кандидат физико-математических наук, а Тимур – актер популярных сериалов, таких как "Нюхач", "След", "Нарушая правила", "Водная полиция" и другие. Сегодня же они – воины, защитники страны.

"Враг заставил нас с братом, моих друзей взять в руки оружие и идти в бой. Захватчики сами разбудили у нас воинственность. Без победы возвращаться домой не планируем! А в родные дома мы вернемся обязательно!", – говорят братья.

Ранее мы рассказывали, что раненый боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергей с перебитыми ногами преодолел 6 км, чтобы добраться до позиций ВСУ.

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