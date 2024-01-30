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"Без ВПК никуда": политолог назвал условия для победы Украины в 2024 году

Руслана Заклинская
30 января 2024, 09:17
Для Украины 2024 год является последним окном возможностей перед сложной ситуацией в 2025 году.
'Без ВПК никуда': политолог назвал условия для победы Украины в 2024 году
2024 год - последнее окно возможностей для Украины / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Для победы в 2024 году Украине важно обеспечить внутреннее и международное единство, развивать военно-промышленный комплекс и экономику. Этот год является важным окном возможностей перед сложной ситуацией в 2025 году. Об этом "24 Каналу" заявил политолог-международник Руслан Осипенко.

"У нас 2024 год - это как последнее окно возможностей перед сложной ситуацией 2025 года. Вот так нужно относиться к 2024 году", - отметил Осипенко.

По его словам, основными факторами, которые определяют успех Украины в войне, являются единство внутри страны и ее партнеров, экономическое развитие, поддержка бизнеса и укрепление военно-промышленного комплекса.

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Он подчеркнул, что для побед на фронте нужно активно поддерживать тыл, а также внедрять передовые технологии в военной сфере. Без развития технологий и соответствующего вооружения невозможно обеспечить ответ на агрессию России.

"Без ВПК никуда. Нужно поддерживать тыл, он дает возможность выигрывать войны. Но без технологий, технологического вооружения мы не можем дать ответ России. Поэтому нам нужны технологии, технологический ВПК. Это минимальные условия, чтобы мы побеждали на поле боя", - отметил он.

Как Украина может победить

Напомним, для победы в войне Украине нужны новые технологии, направленные на пробивание российских минных полей и средств РЭБ. По данным Wired, украинцы достигали успеха благодаря преимуществу в технологиях, таких как HIMARS и мобильные системы ПВО

Также вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина могла бы победить в войне быстрее, если бы получила разрешение использовать западное оружие для ударов по территории России. Он подчеркнул, чем ВСУ быстрее приобрели бы необходимый боевой потенциал для уничтожения инфраструктуры противника, тем быстрее была бы победа.

Как сообщал Главред, украинским военным необходимо больше высококачественного оружия и постоянные воздушные атаки по позициям врага для успеха против оккупантов. По данным Foreign Policy, Украина также продвигается в стратегии лишения РФ контроля над Черным морем.

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