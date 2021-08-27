Билет на концерт Кобзона: в Сети показали видео ликвидации снайпера РФ на Донбассе

На Донбассе ликвидировали снаййпера боевиков / Facebook.com

На Донбассе, в зоне проведения ООС, украинские бойцы ликвидировали еще одного российского наемника.

Соответствующее видео опубликовано на странице 54 ОМБр в Facebook.

Армейцы отметили, что давно обещали показать видео ликвидации российских наемников, поэтому решили сделать это ко Дню Независимости.

"Так вот, наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и фиксировать это. На видео - ликвидация снайпера россиян, который поехал на концерт кобзона", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе боец ВСУ в одиночку ликвидировал весь личный состав вражеского опорного пункта.

У ликвидированных оккупантов были российские паспорта, что подтвердил сам противник, обнародовав личные данные.