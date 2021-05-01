Благодатный огонь в Украине: когда и где прихожане увидят святыню

В Украину привезли Благодатный огонь / УНИАН

В субботу вечером, 1 мая, накануне празднования Пасхи в Киев из Иерусалима прибыл Благодатный огонь, который доставили представители Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как говорится в сообщении центра информации УПЦ в Facebook, самолет с делегацией УПЦ приземлился в международном аэропорту Киев.

В дальнейшем Благодатный огонь будет доставлен в храмы УПЦ во все уголки Украины, подчеркивается в сообщении.

Отметим, что Благодатный огонь будет доставлен в Киево-Печерскую Лавру сегодня, 1 мая, около 23:00.

В то же время Благодатный огонь привезут в Михайловский Златоверхий собор Киева около 10 часов утра воскресенья, 2 мая.

По словам заместителя главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратия Зори, Благодатный огонь привезут обычным авиарейсом.

"Нет ни одной действительно веской нужды тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет", - отметил Зоря.

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Напомним, христиане восточного обряда Светлое Христово Воскресение в 2021 году празднуют 2 мая.

Ранее в Великую субботу, 1 мая, накануне Воскресения Христова в Иерусалиме сошел благодатный огонь 2021.

Схождение огня традиционно происходит в Кувуклии храма Гроба Господня.

Благодатный огонь после схождения доставляют в Украину спецрейсом, который прибывает в аэропорт Борисполь.

Праздничные службы на Пасху:

Православная церковь Украины

В храмах ПЦУ количество мест на богослужениях будет ограничено. Святить пасхальные корзины будут на улице – с соблюдением необходимой дистанции.

Также часть куличей священнослужители ПЦУ будут освящать прямо на заводах и в магазинах, чтобы прихожане могли сами решить: идти ли в храм.

Украинская православная церковь (Московский патриархат)

Богослужения УПЦ МП можно будет послушать онлайн или на улице возле храмов.

Освящение блюд тут закончится примерно в обед воскресенья.

Украинская греко-католическая церковь