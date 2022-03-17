Бомбоубежище под мариупольским театром выдержало удар: из-под завалов выбираются люди - омбудсмен Денисова

Бомбоубежище под мариупольским театром выдержало удар / Svoi.city

В Мариуполе бомбоубежище Драматического театра, на который оккупанты сбросил сверхмощную авиабомбу, выдержало удар и сейчас оттуда выбираются взрослые и дети. Об этом заявила омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Людмила Денисова.

"В Мариуполе начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра. Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизни людей, которые скрывались в бомбоубежище. Сейчас продолжаются работы по разблокированию подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети", ‒ написала она

По словам Денисовой, пока еще нет достоверных данных о погибших или раненых под развалинами театра.

"Авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон замечено надписями "дети" является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда. Наказание для русских войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким", ‒ отметила она.

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Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.