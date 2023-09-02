Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

Украинские военные защитили гражданское население и объекты критической инфраструктуры, отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

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Украинский воин наносит удар по российской крылатой ракете/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiynaie

Бойцы мобильной огневой группы сил ПВО ВСУ, которая работает на Киевском направлении, из британского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger сбили российскую крылатую ракету. Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что бойцы, благодаря своим эффективным действиям, защитили гражданское население и инфраструктуру от последствий попадания вражеской ракеты.

"Встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Именно эти воины на днях сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" крылатую ракету. Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры", - сказал Наев. видео дня

Также он добавил, что государство отметило успешную работу бойцов.

"Поблагодарил их за боевой дух, успешную организацию и обеспечение защиты украинского неба, наградил наградами "За мужество и победу", - подчеркнул Сергей Наев.

Война России против Украины

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке, рассказали журналисты американского The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник. Согласно их данным, десантники продолжают биться с оккупантами в районе населенного пункта Вербовое.

ВСУ достигли паритета с войсками агрессора России в контрабатарейной борьбе, сказал начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов. По его словам, этого удалось достичь благодаря дальнобойным артиллерийским орудиям, которые поставил Запад.

ВСУ достигли успехов за последние 72 часа, отметил представитель Белого дома Джон Кирби. Американский чиновник акцентировал внимание на продвижении сил обороны Украины на Запорожском направлении.

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