УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

Андрей Ганчук
2 сентября 2023, 10:00 обновлено 2 сентября, 10:09
73
Украинские военные защитили гражданское население и объекты критической инфраструктуры, отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
ПЗРК Stinger, ракета РФ
Украинский воин наносит удар по российской крылатой ракете/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiynaie

Бойцы мобильной огневой группы сил ПВО ВСУ, которая работает на Киевском направлении, из британского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger сбили российскую крылатую ракету. Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что бойцы, благодаря своим эффективным действиям, защитили гражданское население и инфраструктуру от последствий попадания вражеской ракеты.

"Встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Именно эти воины на днях сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" крылатую ракету. Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры", - сказал Наев.

видео дня

Также он добавил, что государство отметило успешную работу бойцов.

"Поблагодарил их за боевой дух, успешную организацию и обеспечение защиты украинского неба, наградил наградами "За мужество и победу", - подчеркнул Сергей Наев.

Война России против Украины

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке, рассказали журналисты американского The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник. Согласно их данным, десантники продолжают биться с оккупантами в районе населенного пункта Вербовое.

ВСУ достигли паритета с войсками агрессора России в контрабатарейной борьбе, сказал начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов. По его словам, этого удалось достичь благодаря дальнобойным артиллерийским орудиям, которые поставил Запад.

ВСУ достигли успехов за последние 72 часа, отметил представитель Белого дома Джон Кирби. Американский чиновник акцентировал внимание на продвижении сил обороны Украины на Запорожском направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ ПВО крылатые ракеты война России и Украины
Реклама

Главное за день

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

10:00 Украина
ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

09:58 Украина
Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

08:48 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:05

Гороскоп на завтра 3 сентября 2023: Тельцам - много удачи, Дев завалит деньгами

10:00

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

09:58

ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

09:37

Проверки справок уклонистов и врачей: для чего был этот анонс "2-3 недели"?мнение

09:03

Зеленский в сентябре поедет с визитом в США - The Guardian

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийУкраине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский
08:48

Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

08:18

Военные цели в России за 1 500 км уже не проблема для Украины − Данилов

07:47

В РФ пожаловались, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

06:22

Аннигиляция российской стратегической авиациимнение

Реклама
05:30

Что сделать, чтобы в доме не было мышей: самые простые, но эффективные способы

03:30

РФ не добьется апокалипсиса ударами по энергообъектам по одной причине – Закревский

02:20

Будет блестеть как новая: как отмыть плитку от въевшейся грязи

01:30

Как убрать царапины на телефоне: копеечное средство творит настоящие чудеса

00:27

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

01 сентября, пятница
23:40

Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

23:29

Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

22:59

Только гении поймут, что не так с этой головоломкой: нужно дать ответ за 5 секунд

22:41

Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

22:34

Американский рэппер разбил голову женщине на своем концерте

22:22

В Германии мужчина напал на детей из Украины: 10-летнего мальчика сбросил с моста

Реклама
22:09

У оккупантов нет шансов: РФ не победит Украину военным путем - Данилов

21:58

Мокрый и подтянутый Галкин перепел песню Ротару про лето

21:53

РФ копит ракеты: украинцам назвали вероятные цели массированных ударов оккупантов

21:16

Оккупанты не спрячутся: в ГУР анонсировали новые удары по РФ дальнобойным оружием

20:57

В ГУР узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

20:14

ВСУ достигли успехов за последние 72 часа: в Белом доме назвали направление

19:49

8 упражнений от боли в пояснице: секрет Аниты Луценко, как избавиться от проблемыВидео

19:15

Шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

19:10

Кремль, виртуальный диагноз: психическое состояние главного в России резко ухудшилосьмнение

18:48

Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

18:30

Журналисты составили рейтинг самых влиятельных личностей Житомирской области актуально

18:20

Мозговая показала, как выросла ее дочка от молодого певца Аксельрода

18:19

Накроет холодрыга и зальет грозовыми дождями: в Украине похолодает до +12

18:19

В Украине обнародуют имена уклонистов и врачей, которые им помогали – Данилов

18:08

С таким не стоит шутить: почему закладывает уши и как бороться с проблемой

17:53

Стук-стук, мобилизациямнение

17:49

Ил-76 перевозили "Шахеды" из Ирана: новые детали удара по псковскому аэродрому

17:02

Ароматная и нежная: как правильно варить гречневую кашу

16:46

ВСУ прорвали "линию Суровикина": в разведке Эстонии назвали направление

16:38

Польша – режиму Лукашенко: "отрежем" Беларусь от Европы в случае провокаций

Реклама
16:37

Как избавиться от тревожности: простые способы легко ошеломят

16:11

В Украине кардинально изменили программу обучения детей, которые сейчас за границей

16:00

3 вещи, которые нельзя делать 3 сентября: приметы и запреты дня

15:51

Оккупанты раскололись на допросе: спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян

15:46

Как не стоит идти на первое сентября: ужасные образы звездных родителей из РФ

15:18

Сдай взяточника - получи 10% денег: в Украине с 6 сентября заработает портал обличителей коррупции

15:11

Не пощадят вертолеты и БПЛА врага: Украина получит антидроновые системы SlingerВидео

15:00

Дожди и грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине на выходные

14:55

РФ готовит массированные удары по Украине: эксперт назвал цели и сроки атак

14:42

"Вышла из моего шикарного, роскошного магазина": в Сети вспыхнул языковой скандал с продавщицей из ДнепраВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять