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Бойцы ВСУ сокрушили Панцирь-С1 войск РФ: ЗРПК оккупантов за $15 млн стал металлоломом

3 ноября 2022, 12:18

Войска России на одном из участков фронта прятали зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 среди зеленых насаждений, однако его настиг удар ВСУ.

Уничтожение ВСУ ЗРПК Панцирь российских оккупантов
Уничтожение ВСУ ЗРПК Панцирь российских оккупантов / Стратком ВСУ

Силы обороны Украины продолжают сокрушать на поле боя технику оккупационной армии России. На этот раз появились кадры уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1, стоимость которого оценивается в 15 миллионов долларов США.

Как сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций ВСУ, украинские бойцы обнаружили вражеский Панцирь на одном из участков фронта. Оккупанты пытались спрятать его в "зеленке".

Уничтожение ЗРПК Панцирь войск РФ
Каждры уничтожения российского ЗРПК Панцирь на поле боя / Стратком ВСУ

Однако им это не помогло – военные нанесли удар и превратили зенитный ракетно-пушечный комплекс захватчиков РФ в металлолом.

Война России против Украины

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что ВСУ удерживают огневой контроль в Херсонской области. Российские захватчики получили команду до последнего сражаться в Херсоне. Оккупанты готовятся к уличным боям и строят оборонительные сооружения.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что армия Украины продолжает свое наступление на Луганщине. Освобождены еще 9 населенных пунктов. Тяжелые бои идут в районах Белогоровки, Сватово и Кременной.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов полагает, что армия Украины может освободить Херсон до конца ноября. По словам главы ГУР, в оккупированном городе сосредоточены наиболее боеспособные подразделения россиян. По его информации, всего на Херсонщине находится около 40 тысяч войск РФ.

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