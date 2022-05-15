Бойцы ВСУ точным ударом сожгли русские минометы: зрелищное видео

Бойцы ВСУ точным ударом сожгли русские минометы/ коллаж УНИАН, скриншот из видео

Бойцы ВСУ час за часом, день за днем, продолжают наносить урон оккупантам. В этот раз солдаты 128 отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии уничтожили целую минометную секцию русских. Видео эпизода было опубликовано на странице бригады в Facebook.

"Закарпатские "бобры" в действии: минометная секция росармии горит после филигранной работы инженерно-саперного подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", ‒ написали военнослужащие.

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Напомним, ранее Бойцы Вооруженных сил Украины в Николаевской области нанесли сокрушительный удар по еще одному российскому военному самолету. В итоге от него осталась только куча металлолома. Такой самолет стоит 50 миллионов долларов.

"Так горят 50 миллионов Военно-воздушных сил России. Долетались. Николаев – это сила!"- говорит автор видео, украинский журналист Роман Бочкала.

Под Харьковом бойцы Вооруженных сил Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета Карл Густав нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т-90М "Прорыв". Боевую машину оккупантов разбили военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны.

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