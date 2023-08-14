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Бойня на Запорожье: кадыровцы и дагестанцы "покрошили" друг друга в ходе разборок

Алексей Тесля
14 августа 2023, 17:37 обновлено 14 августа, 18:12
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Во время разборок были убиты 20 и ранены 40 окупантов с обеих сторон.
кадыровцы
Кадыровцы устроили разборки с дагестанцами на Запорожье / Коллаж: Главред, Фото: zonawar.ru, kavkazplus.com

В результате вооруженных разборок между оккупантами, которые произошли на временно оккупированной территории Запорожской области, уничтожены десятки боевиков РФ.

Перестрелка между оккупантами произошла во временно оккупированной Михайловке Васильевского района Запорожской области, сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что в разборках принимали участие кадыровцы и дагестанцы из числа оккупантов РФ.

видео дня

По информации от подполья, 12 августа в поселок Михайловка, Васильевского района, прибыли российские пропагандисты для съемки сюжета о "большом вкладе" кадыровского чиновника в развитие оккупированных территорий.

"Около 20:00 в тот же день, в районе Центрального парка поселка, между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из окупантов открыл огонь в воздух", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе выяснения отношений одному из оккупантов были нанесены многочисленные колото-резаные повреждения, несовместимые с жизнью. После этого началась перестрелка с применением подствольных гранатометов, ручных гранат и стрелкового оружия.

"В ходе боя успех имели дагестанцы. Во время столкновения были убиты 20 и ранены 40 оккупантов с обеих сторон. Командир кадыровского подразделения в качестве наказания отправлен на передовые позиции", - добавили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки. Выяснение отношений между российскими оккупантами закончилось взаимной стрельбой.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами. Удар по казармам кадыровцев был нанесен во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев. Внедренный агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщил о больших потерях "кадыровцев" в окрестностях Бахмута.

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кадыровцы Запорожская область война России и Украины
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