'Бросают в бой последнее': есть ли угроза повторного нападения РФ на Украину - Ступак

Россия не сможет повторно напасть на Украину в ближайшие годы, поскольку будет занята восстановлением собственных сил, считает военный эксперт.

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Сможет ли РФ повторно напасть на Украину в случае заморозки войны - Ступак / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Российские оккупанты сейчас бросают в бой свои последние силы и резервы, поэтому повторная война России против Украины в ближайшие несколько лет невозможна. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя возможность заморозки войны.

По его словам, повторная война с Россией могла бы быть возможной, если бы конфликт заморозили на начальных этапах.

"Сейчас Российская Федерация бросает в бой последнее, что у нее есть: северокорейские снаряды и военную технику советских времен. На восстановление ей понадобится не менее 10 лет при условии, что санкции останутся в силе", - отмечает он.

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Он подчеркивает, что маловероятно, что санкции будут сняты, поскольку не существует соответствующего механизма для этого.

В то время, когда Россия будет занята восстановлением, Украина должна воспользоваться шансом и обеспечить себя необходимым оружием, чтобы никто не решился на новое нападение.

"В новой истории Россия лишь раз попробовала шанс №2 - в Чечне. И то лишь потому, что Чечня после Первой чеченской войны погрязла во внутренних разборках, чем и воспользовались россияне", - резюмировал военный эксперт.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировались на Купянском направлении, где вероятно возможно масштабное наступление. Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак, отмечая наличие значительной российской группировки с танками и другой тяжелой техникой.

В то же время, украинские силы сумели восстановить утраченные позиции в центре Торецка, отметили в Институте изучения войны (ISW).

Кроме этого, за последние два месяца оккупанты захватили более 823 квадратных километров территории Украины, что является самым большим продвижением с 2022 года, сообщает The Times.

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