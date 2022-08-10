"Будьте осторожны": эксперт рассказал, как Россия будет мстить за Крым

Первым этапом стратегии ВСУ было снятие артиллерийского преимущества оккупантов, вторым – сковывание и лишение авиации.
Мощные удары по аэродрому "Саки" в аннексированном Крыму важны и необходимы, но после этого Россия захочет отомстить Украине, сообщил военный эксперт Игаль Левин в Facebook.
По его словам, первым этапом стратегии ВСУ было снятие артиллерийского преимущества оккупантов, вторым – сковывание и лишение авиации.
"Уверен, что это только начало. И, да, русские попытаются ответить. Будьте осторожны. Не ходите в людные места. Когда слышите тревогу, не поленитесь - заходите хотя бы в коридор и подальше от окон", - отметил Левин.
Мощные взрывы в Крыму
Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.
При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.
В Минобороны Украины с юмором отреагировали на сегодняшние мощные взрывы в Крыму. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.
"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.
Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил две неофициальных версии сегодняшний "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму. По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".
"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.
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