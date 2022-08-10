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"Будьте осторожны": эксперт рассказал, как Россия будет мстить за Крым

10 августа 2022, 05:22

Первым этапом стратегии ВСУ было снятие артиллерийского преимущества оккупантов, вторым – сковывание и лишение авиации.

Взрывы в Новофедоровке в Криму
Как Россия будет мстить за удары по Крыму / скрин

Мощные удары по аэродрому "Саки" в аннексированном Крыму важны и необходимы, но после этого Россия захочет отомстить Украине, сообщил военный эксперт Игаль Левин в Facebook.

По его словам, первым этапом стратегии ВСУ было снятие артиллерийского преимущества оккупантов, вторым – сковывание и лишение авиации.

"Уверен, что это только начало. И, да, русские попытаются ответить. Будьте осторожны. Не ходите в людные места. Когда слышите тревогу, не поленитесь - заходите хотя бы в коридор и подальше от окон", - отметил Левин.

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на сегодняшние мощные взрывы в Крыму. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил две неофициальных версии сегодняшний "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму. По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.

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война в Украине военная агрессия РФ новости Крыма Игаль Левин
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