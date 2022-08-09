"Война должна закончиться Крымом": Зеленский высказался о взрывах на авиабазе

Украине обязательно вернет Крым - Зеленский / Фото УНИАН

Украина обязательно вернет временно оккупированный Крым, страна-агрессор должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского во вторник, 9 августа.

"Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом - его освобождением. Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Но мы вернемся в Крым", - отметил он.

По его словам, от Харькова до Херсона, от Донецка до Энергодара, от Станицы Луганской до Ялты, от Бердянска до Новофедоровки - все это часть нашей страны, все это Украина, которая будет полностью свободной.

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на сегодняшние мощные взрывы в Крыму. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил две неофициальных версии сегодняшний "прилетов" по военному аэродрому в оккупированном Крыму. По его словам, первая версия - это был удар украинским оружием, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - отметил он.

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