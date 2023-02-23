"Будут переть со всех сторон": генерал ВСУ сказал, что РФ может снова пойти в масштабное наступление

Украине такое наступление будет выгодно, отмечает Марченко. Ведь во время атак российских оккупантов их будет проще бить, чем если бы пришлось наступать самим.

Генерал ВСУ предупредил, что РФ может снова пойти в масштабное наступление/ УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут снова попытаться пойти в масштабное наступление со всех сторон. Однако для страны-агрессора РФ опять не удастся добиться успеха.

Такое мнение высказал генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, в интервью "НикВести". При этом он отмечает, что Украине это наступление будет выгодным, ведь так будет проще бить российских оккупантов.

"Это мое личное мнение. Надеюсь, он всё-таки будет. Не надо этого пугаться, это очень хорошо, если он будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы сорвать их с мест, где они заняли оборону, надо иметь в три раза больше личного состава, техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому, когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", – отмечает Марченко.

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Он считает, что оккупанты могут пойти в атаку снова с разных направлений, а не только на востоке нашего государства.

"Однозначно оно (наступление – ред.) будет не только на востоке. Для того, чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут переть со всех сторон", – говорит генерал-майор.

Марченко выразил мнение, что это может быть так, как оккупанты делали в начале. Однако у захватчиков уже заканчиваются ресурсы как в личном составе, так и в технике, поэтому им будет трудно это сделать.

РФ попыталась пойти в наступление

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов у оккупантов нет. Основная цель российских оккупантов заключается в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, говорит Буданов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что с начала февраля российские оккупанты начали новое наступление. Захватчики активизировались по четырем-пяти направлениям, но их наступательные действия не носят стратегического характера.

В то же время экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука выразил мнение, что российские оккупанты уже пошли в наступление, но оно вскоре начнется не только на Донбассе. Удара стоит ожидать с трех направлений.

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