"Будут переть со всех сторон": генерал ВСУ сказал, что РФ может снова пойти в масштабное наступление

Российские оккупанты могут снова попытаться пойти в масштабное наступление со всех сторон. Однако для страны-агрессора РФ опять не удастся добиться успеха.
Такое мнение высказал генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, в интервью "НикВести". При этом он отмечает, что Украине это наступление будет выгодным, ведь так будет проще бить российских оккупантов.
"Это мое личное мнение. Надеюсь, он всё-таки будет. Не надо этого пугаться, это очень хорошо, если он будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы сорвать их с мест, где они заняли оборону, надо иметь в три раза больше личного состава, техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому, когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", – отмечает Марченко.
Он считает, что оккупанты могут пойти в атаку снова с разных направлений, а не только на востоке нашего государства.
"Однозначно оно (наступление – ред.) будет не только на востоке. Для того, чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут переть со всех сторон", – говорит генерал-майор.
Марченко выразил мнение, что это может быть так, как оккупанты делали в начале. Однако у захватчиков уже заканчиваются ресурсы как в личном составе, так и в технике, поэтому им будет трудно это сделать.
РФ попыталась пойти в наступление
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов у оккупантов нет. Основная цель российских оккупантов заключается в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, говорит Буданов.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что с начала февраля российские оккупанты начали новое наступление. Захватчики активизировались по четырем-пяти направлениям, но их наступательные действия не носят стратегического характера.
В то же время экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука выразил мнение, что российские оккупанты уже пошли в наступление, но оно вскоре начнется не только на Донбассе. Удара стоит ожидать с трех направлений.
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