Бушует пожар, разрушены дома, есть пострадавшие: РФ ударила ракетами по Николаеву

Что известно:
- РФ атаковала ракетами Николаев
- В результате атаки разрушены частные дома
- В Николаеве есть пострадавшие в результате ракетного удара
Российские оккупанты атаковали Николаев ракетами Х-22. Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22! Ракета курсом на Николаев!" - написали в сообщении.
Впоследствии в городе прогремели мощные взрывы. На месте попадания возник пожар. Это подтвердил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
"После атаки россиянами города Николаева возник пожар. Все службы работают", - добавил он.
Мэр города Александр Сенкевич отметил, что россияне ударили по гражданским. В результате атаки были повреждены частные дома.
"В результате обстрела разрушены частные дома, повреждены еще ряд домов, в том числе многоэтажки. Продолжается ликвидация пожара. Наши службы наготове. Все работаем", - написал он.
Виталий Ким уточнил, известно по меньшей мере о трех госпитализированных, еще нескольким пострадавшим оказали помощь на месте.
На место прибыли спасатели. Они показали первые кадры с последствиями ракетных ударов.
Удар РФ по Киеву 31 июля - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дронный удар по столице Украины. Одной из целей стала жилая многоэтажка, куда ракета попала прямо в подъезд девятиэтажного дома. Последствия атаки стали трагическими - десятки жителей погибли или получили ранения.
Из-за российского удара погиб шестилетний мальчик по имени Матвей. Его достали живым, врачи боролись за его жизнь около двух часов, но, к сожалению, сердце ребенка остановилось.
Еще одной жертвой стала патрульная полицейская Лилия Степанчук. Вражеская ракета попала в ее многоэтажку в Святошинском районе. В момент атаки Лилия находилась дома вместе с отцом. К сожалению, оба погибли.
Кроме этого, в результате российского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаева, ее два сына (17 и 22 года) и родной брат. Мать Натальи и еще один брат выжили.
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