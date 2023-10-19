"Был шторм, волны достигали двух метров": спецназовец рассказал о дерзком рейде в Крым

Цель операции была не только в том, чтобы вывести из строя часть военной техники, но и передать послания находящимся на полуострове украинским гражданам.

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Спецназовец "Музыкант" рассказал детали операции в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео CNN

В начале октября украинские военные высадились во временно оккупированном Крыму, чтобы провести там дерзкую операцию, подготовка к которой продолжалась несколько месяцев. Бойцом-спецназовец "Музыкант", командир отделения батальона "Братство" рассказал CNN детали операции.

"У меня был очень высокий уровень адреналина. Я по-настоящему понял, что был в Крыму только после того, как мы вернулись на нашу базу. Только тогда осознал, что мы выполнили колоссальную задачу", - сказал он.

"Музыкант" был одним из 10 бойцов батальона "Братство", участвовавших в ночном штурме Крыма в сотрудничестве с другими украинскими подразделениями – общее количество бойцов до сих пор неизвестно.

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Они плавали по бурному морю на больших скоростных катерах, а затем пересели на гидроциклы, оказавшись в пределах досягаемости полуострова. Затем бойцы неслись к берегу, уничтожали русскую военную технику, расположенную у моря, и возвращались назад - и все это за считанные часы.

Военные говорят, что целью операции было не только в том, чтобы вывести из строя часть военной техники, которую оккупанты держат у берега, но и передать послания находящимся на территории полуострова украинским гражданам.

"Мы сделали это для того, чтобы люди в Украине и в оккупированном Крыму не падали духом и сохраняли веру в возвращение полуострова в состав нашего государства", – заявил "Музыкант".

По его словам, эту опасную операцию продумывали месяцами, чтобы подготовить украинских солдат ко многим рискам, с которыми им придется столкнуться.

"Когда мы высаживались, на море был шторм, волны достигали двух метров. Кроме того, море патрулировали российские военные корабли "Раптор". Их было четыре, каждый имел экипаж из 20 солдат, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и 30-миллиметровой пушкой", - объяснил украинский военный.

Благодаря длительной подготовке, где каждый боец знал свою роль, воины смогли добраться до полуострова и выполнили поставленную задачу.

"На обратном пути после выполнения задачи нас преследовали российские военные корабли, но нам удалось ускользнуть", - добавил "Музыкант".

Никто из бойцов батальона "Братство" не был ранен и не попал в плен, но украинская военная разведка признала потери, хотя и не предоставила более подробной информации. Она также сообщила, что потери со стороны России были гораздо больше.

По словам "Музыканта", впереди еще много тяжелой работы, прежде чем украинские войска смогут начать более масштабное наступление на Крым, но на горизонте появляются новые и более дерзкие рейды.

"Мы ослабляем россиян, уничтожая военную технику и личный состав, но они становятся внимательнее. Поэтому каждая последующая задача сложнее. Но мной движет вера в то, что украинцы в Крыму ждут нас. Ждут нашего знака, чтобы начать борьбу с российской агрессией", - резюмировал спецназовец.

Спецоперация ГУР в Крыму

В ГУР Минобороны сообщили, что в пределах спецоперации военной разведки Украины на территории временно оккупированного Крыма разведчики подразделения специального назначения "Артан" высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

Спецназ вступил в ожесточенный бой с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери.

Также представители ГУР сообщили, что во время выполнения боевого задания состоялся бой на море.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что российские оккупанты понесли тяжелые потери. Украинские бойцы успешно завершили операцию и вернулись обратно.

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