УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Был шторм, волны достигали двух метров": спецназовец рассказал о дерзком рейде в Крым

Анна Ярославская
19 октября 2023, 10:18 обновлено 19 октября, 10:18
Цель операции была не только в том, чтобы вывести из строя часть военной техники, но и передать послания находящимся на полуострове украинским гражданам.
Спецназовец
Спецназовец "Музыкант" рассказал детали операции в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео CNN

В начале октября украинские военные высадились во временно оккупированном Крыму, чтобы провести там дерзкую операцию, подготовка к которой продолжалась несколько месяцев. Бойцом-спецназовец "Музыкант", командир отделения батальона "Братство" рассказал CNN детали операции.

"У меня был очень высокий уровень адреналина. Я по-настоящему понял, что был в Крыму только после того, как мы вернулись на нашу базу. Только тогда осознал, что мы выполнили колоссальную задачу", - сказал он.

"Музыкант" был одним из 10 бойцов батальона "Братство", участвовавших в ночном штурме Крыма в сотрудничестве с другими украинскими подразделениями – общее количество бойцов до сих пор неизвестно.

видео дня

Они плавали по бурному морю на больших скоростных катерах, а затем пересели на гидроциклы, оказавшись в пределах досягаемости полуострова. Затем бойцы неслись к берегу, уничтожали русскую военную технику, расположенную у моря, и возвращались назад - и все это за считанные часы.

Военные говорят, что целью операции было не только в том, чтобы вывести из строя часть военной техники, которую оккупанты держат у берега, но и передать послания находящимся на территории полуострова украинским гражданам.

"Мы сделали это для того, чтобы люди в Украине и в оккупированном Крыму не падали духом и сохраняли веру в возвращение полуострова в состав нашего государства", – заявил "Музыкант".

По его словам, эту опасную операцию продумывали месяцами, чтобы подготовить украинских солдат ко многим рискам, с которыми им придется столкнуться.

"Когда мы высаживались, на море был шторм, волны достигали двух метров. Кроме того, море патрулировали российские военные корабли "Раптор". Их было четыре, каждый имел экипаж из 20 солдат, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и 30-миллиметровой пушкой", - объяснил украинский военный.

Благодаря длительной подготовке, где каждый боец знал свою роль, воины смогли добраться до полуострова и выполнили поставленную задачу.

"На обратном пути после выполнения задачи нас преследовали российские военные корабли, но нам удалось ускользнуть", - добавил "Музыкант".

Никто из бойцов батальона "Братство" не был ранен и не попал в плен, но украинская военная разведка признала потери, хотя и не предоставила более подробной информации. Она также сообщила, что потери со стороны России были гораздо больше.

По словам "Музыканта", впереди еще много тяжелой работы, прежде чем украинские войска смогут начать более масштабное наступление на Крым, но на горизонте появляются новые и более дерзкие рейды.

"Мы ослабляем россиян, уничтожая военную технику и личный состав, но они становятся внимательнее. Поэтому каждая последующая задача сложнее. Но мной движет вера в то, что украинцы в Крыму ждут нас. Ждут нашего знака, чтобы начать борьбу с российской агрессией", - резюмировал спецназовец.

Спецоперация ГУР в Крыму

В ГУР Минобороны сообщили, что в пределах спецоперации военной разведки Украины на территории временно оккупированного Крыма разведчики подразделения специального назначения "Артан" высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

Спецназ вступил в ожесточенный бой с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери.

Также представители ГУР сообщили, что во время выполнения боевого задания состоялся бой на море.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что российские оккупанты понесли тяжелые потери. Украинские бойцы успешно завершили операцию и вернулись обратно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ГУР новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

09:47 Мир
Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

09:35 Украина
Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

09:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:18

"Был шторм, волны достигали двух метров": спецназовец рассказал о дерзком рейде в Крым

09:57

Путинист Газманов уныло соврал о своем счастье после ареста квартир в Европе

09:47

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

09:41

Китайский гороскоп на завтра 20 октября 2023: Собаке - беспокойство, Петуху - наставничество

09:35

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

Россия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - МусиенкоРоссия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - Мусиенко
09:13

Гороскоп на завтра 20 октября 2023: Раки - не давайте в долг, Скорпионам будут завидовать

09:06

Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

09:04

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

08:45

Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

Реклама
08:39

Украинцев обяжут декларировать покупку долларов: кому и что придумали в Раде

08:32

Его сестру убила ракета РФ в Виннице: на фронте погиб 24-летний защитник "Мирча"

08:31

Лунный день 20 октября 2023: Месяц вещует победу справедливости и пророческие сны

08:22

Почему по всему миру начнутся бунты и протесты с беспорядкамимнение

08:04

Война в Израиле не спасет Кремль и Путина - Telegraph

07:20

Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага - ISW

06:41

Байден обратится к народу США из-за Украины и Израиля: о чем будет говорить

06:22

Судьбоносные переговоры о членстве в НАТО и ЕС: что надо знатьмнение

05:30

Чего ждать на фронте весной: эксперт спрогнозировал действия России

05:00

Чем отмыть скотч от пластиковых окон: легкий способ, который быстро сработает

04:15

Военный эксперт предупредил, где могут состояться мощные штурмы оккупантов

Реклама
03:30

"Если США откроют склады, оружия хватит на полмира": Жданов – о помощи Украине

02:50

Екатерина Бужинская засветила пышную грудь в бюстгальтере-сеточке

02:20

Враг готовит новое наступление: эксперт сообщил о новом замысле России

02:00

Как в украинском языке называется яичница с жидким желтком: Авраменко поразил ответом

01:38

"У РФ - маниакальная одержимость": эксперт объяснил, для чего оккупантам АвдеевкаВидео

00:17

Умопомрачительная головоломка: только люди с высоким IQ могут найти число 6

18 октября, среда
23:51

"На 100% убежден": Жданов заявил, что обострение в Израиле было инспирировано извне

23:49

Очень громкий взрыв и пожар: РФ ударила "шахедом" по Сумам

23:02

Удар ATACMS по аэродрому в Бердянске: на спутниковых снимках видны повреждения

22:32

Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака

22:30

Шойгу испугался военных учений НАТО и заявил о подготовке ядерного удара по РФ

22:29

Бои за Клещиевку идут до сих пор: ВСУ сосредоточены на одном участке

21:47

Штормить будет минимум 2 дня: Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря

21:36

Путин появился перед Си с чемоданчиками: СМИ раскрыли их содержание

21:30

Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии

21:14

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

21:09

Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

20:47

Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

20:31

Тест на вашу смышленость: угадайте, кто утонет на картинке

20:11

Пользователи Сети были поражены наповал: как на самом деле изготавливаются обои

Реклама
19:49

Потап тайно покинул Украину вместе с Настей Каменских - комментарий артиста

19:38

"Ответит Путину": РФ ждет реакция Израиля, если она причастна к войне – экспертВидео

19:34

Этот закусочный торт-салат восхитит всех на Новый год 2024: рецепт за 10 минутВидео

19:17

Будет +1 и дождь: в каких областях Украины будет бушевать непогода

19:10

Чем драмтеатр в Мариуполе отличается от больницы в секторе Газа?мнение

19:02

"Божий промысел": кремлевский патриарх Кирилл выдал бред о ядерном оружии РФ

18:59

Известная украинская певица показала новорожденную дочь с экзотическим именем

18:42

10 упражнений за 8 минут: лучшие упражнения для похудения рук и плечВидео

18:29

Можно сэкономить больше: сантехник рассказал, что означают цифры на радиаторе

18:29

Оккупанты просто попадут в "ловушку": раскрыт план боев ВСУ под АвдеевкойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять