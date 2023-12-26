Это до сих пор "серая зона": в Харьковской ОВА опровергли фейк РФ о захвате нового села

Российские оккупанты уже передвигаются по телам собственных солдат, штурмы продолжаются.

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РФ наступает под Купянском / коллаж: Главреда. Фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские пропагандисты заявили о якобы взятии под контроль села Синьковка, что на Купянском направлении, однако в Харьковской ОВА опровергают очередной "вброс" врага - село до сих пор в "серой зоне".

"Военные силы и средства РФ сконцентрированы на попытке захватить Синьковку, село контролируется ВСУ. Кое-где на окраинах ведутся боевые действия, враг уничтожается активно. Если техника (оккупантов) заехала в село и была уничтожена, это не значит, что населенный пункт захвачен. Это "серая зона", на территории которой ведутся боевые действия", - цитирует главу Харьковской ОВА Олега Синегубова Укринформ.

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Ситуация на Купянском направлении не изменилась. Атаки врага происходят "волнами".

"Мы фиксируем определенное увеличение атак, а дальше будем фиксировать уменьшение. ...Это идет волнами: враг получает поражение от ВСУ, идет определенная ротация, смена боевых подразделений, дальше они пытаются штурмовать", - сказал Синегубов.

Оккупанты идут на штурм прямо по телам своих солдат, которые никто не забирает.

"У них только одна "идея" - массовостью взять эту территорию. Какая у них мотивация, мне сложно сказать, когда они идут по сотням трупов своих людей", - отметил руководитель ОВА.

Россия наступает под Купянском

Российские оккупанты пытаются снова захватить Купянск-Узловой в Купянском районе Харьковской области. По словам главы области Олега Синегубова, "возможная повторная попытка наступления на Харьков".

Также оккупанты намерены взять Синьковку и наступают возле Ивановки и Петропавловки.

Силы обороны Украины освободили Купянск-Узловой в сентябре 2022 года во время Харьковской операции. Это был логистический узел, через который россияне перебрасывали солдат и технику на восток Украины.

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